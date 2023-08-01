43歲男消防員涉刑恐時任消防區長 今裁定罪成保釋至8月17日判刑

43歲男消防員去年8月在機場消防局涉恐嚇時任消防區長，揚言「我有情緒病，一拳打死你都無罪」。涉案消防員否認刑事恐嚇罪受審，辯稱當日不適，區長卻只顧要求他戴口罩和稱他「成日詐病」，他感到委屈便一時衝動、「無意識」地指罵區長。裁判官施祖堯今（1日）在西九龍裁判法院判被告罪成，指被告證供矛盾和不合情理，惟批准被告保釋至8月17日候判，以待索取感化和社會服務令報告。

控罪指，43歲被告陳定邦、現被停職，他被控於2022年8月23日赤鱲角跑道南路23號機場南消防局地下當值室外，威脅王銘恒會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。

官：被告證供矛盾和不合情理 作供時亦迴避問題

施官裁決時，指事主的證供明顯與閉路電視片段脗合，他亦沒有故意隱瞞被告當時情緒激動，其證供清晰合理，沒有重大矛盾。相反，被告證供矛盾和不合情理，作供時亦迴避問題，例如被告在盤問下稱自己案發時好像喝醉般、無意識地指罵事主，但被告又稱因為感到冤屈才走出當值室及罵事主，被告並非誠實可靠的證人。施官又指，事主質詢被告為何不戴口罩和有沒有醫生證明書等，均屬合情合理、並無挑釁性，而被告稱「我有情緒病，一拳打死你都無罪」，明顯是帶有法律理解的說法，故被告並非本能地爆發出瘋狂的字眼，而是有意圖地威嚇事主，終裁定被告罪成。

辯方求情指，被告1999年已加入消防處，至今24年，被告雖然不認罪，但承認了大部分控方案情，他唯一爭議的只是他有否意圖使人受驚，被告沒有實際施以暴力，亦沒有向事主提出其他不當要求，現場亦有其他消防員，事主受驚程度並非同類案件中最嚴重，希望法庭考慮給予被告機會。