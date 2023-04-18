44歲無業男尾隨女童歸家梯間圖性侵 認企圖強姦判囚8年

曾有多次性侵刑事記錄的44歲無業漢，涉尾隨13歲女童放學回家，於女童所住樓層窮追及威嚇女童不就範會被鎅臉，最終帶被帶至後樓梯企圖性侵不果。積犯早前於高等法院承認企圖強姦罪，今（18日）被判監8年。

控罪指，被告曾昭宇（44歲），報稱無業，承認1項企圖強姦罪，他於2021年4月21日，在大圍一住宅大廈企圖強姦X。

官：事主的經歷必定令她留下心理陰影

法官判刑時指，本案案情嚴重，事主未被成功性侵實屬僥倖。事發時年僅13歲的事主放學回家，法庭及社會應予以保護。事主拒絕提供創傷報告，法官指從常理可知，事主的經歷必定令她留下心理陰影，難以評估其將來所受之心理創傷。

法官指雖然代表律師求情指被告沒有展示武器，但被告曾威嚇事主不就範便鎅其臉，考慮所有因素後，以12年為判刑起點，被告認罪減刑至8年。

被告尾隨女童企圖強姦 威嚇不就範會用刀鎅臉

案情指，案發日下午1時，13歲的X放學回家進入電梯，被告尾隨而未有按樓層。女童步出電梯後，被告要求X跟隨他，女童受驚擬再等電梯離開，惟遭被告一直尾隨，X遂從樓梯逃走，最終遭被告截停，並威嚇不就範會用刀鎅其臉。



被告帶X至後樓梯先撫摸其胸部，其後擬企圖強姦不果，著X離開，X回家後通知繼母報警。警方其後拘捕被告，警誡下被告稱案發時擬到舊居向母親借錢，其間遇上事主，當時企圖與事主性交不果，惟想起女友及懲教院所事宜後停止。