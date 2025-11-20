44歲男教師術後嚴重心臟衰竭急需換心　妻子校長同籲善心人相助

東涌天主教學校一名中學部教師急需換心，他現時在伊利沙伯醫院留醫，情況危殆。港島西醫院聯網的移植團隊及伊利沙伯醫院臨床團隊正跟進其緊急情況，呼籲市民支持器官捐贈，積極考慮捐出離世親人的心臟。

今年44歲、血型AB+的男教師余肇熙(David)過往健康良好，上月20日運動後出現心口疼痛往醫院求醫，翌日電腦掃描顯示為急性大動脈撕裂，隨即被緊急轉往伊利沙伯醫院搶救和接受大動脈置換、主動脈心瓣置換手術。他術後出現嚴重心臟衰竭，一直在深切治療部留醫，並一度出現嚴重肺部衰竭，需依靠體外人工肺支援呼吸。

余太表示，丈夫是家庭經濟支柱，因為先天性心臟問題，術後一直未能脫離危險期。她指，兩名女兒仍很年幼，須要父親陪伴成長，心臟移植是丈夫唯一的希望，希望有善心人可作出捐贈，「給予David一個活下去的希望，給予兩位女兒再一次擁抱爸爸嘅機會。」東涌天主教學校校長林志江表示，「熙Sir」已在該校任教長達15年，是學生心目中的良師益友，全體師生都非常擔心他的情況，呼籲善心家庭能捐出已故親人的心臟。

醫管局：將盡快通過程序求助內地

醫管局指，醫護團隊一直密切監察男教師的臨床情況，提供所需治療並安排進行心臟移植配對及評估。病人目前被列入心臟移植輪候名單，急需進行心臟移植手術，因此向公眾作緊急呼籲。醫管局發言人指，除在本地為病人尋找合適心臟，亦將盡快通過相關程序向內地尋求幫助，強調如尋獲合適心臟，將嚴格按照相關的器官移植法規，從速向監管機構申請，確保所有程序符合有關標準及法規要求，並會盡快安排移植手術。