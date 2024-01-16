444公斤懷疑液態可卡因扮白酒 海關拘兩非華裔漢

港人對葡萄酒有需求，餐酒運港最平常不過，毒梟看準機會將液態可卡因扮白酒。為避過執法人員發現，在700箱飲品內，只混入37箱「毒酒」，惟「百密一疏」載酒紙箱有重新包裝痕跡，又無印上生產日期，惹海關懷疑。海關經過26日全天候監控行動，破獲歷來最大宗販運液態可卡因案件，拘捕兩名涉案非華裔男子，檢444公斤懷疑毒品，黑市值約4.9億元，調查繼續，或再有人被捕。

兩名男子於上周六在元朗和周日在葵涌被捕，分別是負責安排海路運輸、報稱運輸公司負責人的50歲男子，和負責本地接收及儲存、報稱無業38歲男子。