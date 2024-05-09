45年歷史「鐵路警區」解散 300人員併入陸上總區 警：提升警政效能

擁有45年歷史的「鐵路警區」，專責提供鐵路系統的日常警政服務。警方表示，由於香港鐵路網絡不斷發展，有必要改變警政框架，配合現時香港鐵路的需要。因此，鐵路警區前線人員將於本年中併入陸上總區，並由陸上警區單位負責日常鐵路警政工作，如日常巡邏及鐵路事故應變。警方強調，新計劃並非因人手短缺，而是提升行動效率。

警務處行動部總警司王智榮表示，香港鐵路網絡不斷發展，而單一警區的模式已運行多年，緊急情況下人員未必能很快趕抵現場處理。警隊早前已開始研究，希望在巡邏、防止罪案，以至反恐方面，提高總體警務效率。