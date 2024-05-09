45年歷史「鐵路警區」解散 300人員併入陸上總區 警：提升警政效能

擁有45年歷史的「鐵路警區」，專責提供鐵路系統的日常警政服務。警方表示，由於香港鐵路網絡不斷發展，有必要改變警政框架，配合現時香港鐵路的需要。因此，鐵路警區前線人員將於本年中併入陸上總區，並由陸上警區單位負責日常鐵路警政工作，如日常巡邏及鐵路事故應變。警方強調，新計劃並非因人手短缺，而是提升行動效率。
警務處行動部總警司王智榮表示，香港鐵路網絡不斷發展，而單一警區的模式已運行多年，緊急情況下人員未必能很快趕抵現場處理。警隊早前已開始研究，希望在巡邏、防止罪案，以至反恐方面，提高總體警務效率。
警務處鐵路警區指揮官余偉傑續指，東九龍總區在2022年第四季，展開名為「鐵路同心計劃」的先導項目，調派東九龍總區的陸上單位，包括機動部隊、衝鋒隊，以及來自觀塘警區、黃大仙警區、秀茂坪警區，和將軍澳警區的軍裝巡邏小隊人員，在港鐵站內不定時巡邏。由於成效正面，警方決定全面推行計劃。
下月正式全面推行
5月中開始，5個陸上總區將會陸續展開為期一個月的「試行運作及檢討」，執行日常鐵路警政工作。現有鐵路警區人員會繼續在鐵路系統內執勤。
6月中，陸上總區會正式接手鐵路警政，逾300名鐵路警區的前線人員屆時會加入陸上總區，並由各總區負責執行港鐵站內的工作，包括巡邏及事故應變等。此外，鐵路警區總部會升格到警察總部層面，直接隸屬行動部，繼續協調各人員在鐵路系統的訓練和跨機構演習。