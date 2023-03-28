45歲主婦涉2萬元行賄校長為兒子獲取小一學位 今判囚4個月

廉政公署早前落案起訴一名家長圖為兒子獲取小一學位，以現金20,000元行賄一名官立小學校長，校方向廉署舉報貪污而揭發事件。45歲女被告早前承認1項向公職人員提供利益罪，今（28日）於東區裁判法院被判監4個月。主任裁判官徐綺薇指，明白父母望子成龍，但賄賂公職人員是嚴重罪行，破壞社會廉潔和公平競爭，如果這種自私行為得逞，亦會剝削以實力上進打拼的一群，造成不公和扭曲制度。

被告李君萍(45歲)，報稱家庭主婦，今日承認一項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(1)(a)條。主任裁判官指，明白家長會為子女爭取最好入學，但大前提是要守法，不可以不公平渠道達到目的。被告有計劃地行賄以謀取私利，對憑實力入學的學生不公平，罪行性質嚴重。

官：行為破壞社會廉潔必須正視

主任裁判官徐綺薇今判刑時，指明白父母望子成龍，希望子女贏在起跑線，而被告鍥而不捨、多次到校與校長對話，目的就是為兒子爭取入讀心儀小學，惟被告使用了錯誤方法。徐官指，賄賂公職人員是嚴重罪行，破壞社會廉潔和公平競爭，如果這種自私行為得逞，亦會剝削以實力上進打拼的一群，造成不公和扭曲制度，法庭必須正視。徐官又指，雖然辯方求情指被告出於愚昧，對法律無知而犯案，但這並非犯案動機；她在還柙期間，丈夫一直請假照顧兒子，案件對被告和家人都造成衝擊，但被告理應顧及挺而走險的後果。最終考慮到被告無案底和認罪，徐官判處被告即時入獄4個月。

案情指，女被告當時6歲獨生兒子的第一志願為軒尼詩道官立小學（銅鑼灣），但因統一派位申請表出錯而被派到另一間學校 。被告在6月13日「叩門」與校長首次面見，兒子到校參加第1輪面試，但其後沒有獲通知第2輪面試，被告在6月20日與校長在校門前第2次見面，希望校長可給予其兒子第2次機會，校長叫她等待面試通知。被告再在7月18日，把18張$1,000鈔票及4張$500鈔票，連同兒子姓名及入學申請編號等資料，放入一個白色信封，要求校工轉交與予校長。校長開信後感到震驚，認為兩萬元現金是被告希望兒子獲得學位的賄款，及後致電被告，要求她取回信封及現金。