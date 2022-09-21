45歲前董事偽造發票詐騙眼鏡店20萬 4項罪成判囚5個月

零售眼鏡店前董事偽造購買眼鏡的收據，用以詐騙眼鏡店共約20萬元，他今日（21日）於觀塘裁判法院承認1項使用虛假文書罪及4項偽造帳目罪。裁判官陳慧敏考慮案情及刑期整體性，及認為控方使用了較長時間作調查，終判處被告監禁5個月。

辯方求情指，被告並未令其他人有金錢損失，他目前因疫情而關閉所持有的最後一間店鋪，而控方亦承認第一項控罪涉及金額誇大約15萬元，第二至四項控罪則誇大約3萬元。辯方續指被告在廉署調查期間積極合作並交代所有案情，且相信被告已吸取教訓，重犯機會低，冀法官能夠為他索取報告，惟陳官直指若律師能夠講清楚被告背景，不會考慮「浪費公帑」索取報告。

控方使用較長時間調查 官：酌情扣減一個月刑期

陳官判刑時指，考慮刑期整體性，將以監禁6個月作量刑起點，在閱畢控方的調查時間表，陳官認為控方使用了較長時間調查，因此酌情扣減一個月的刑期，部分控罪刑期同期執行，四項控罪共判處5個月監禁。



控罪指，45歲被告林振邦使用虛假文書罪，他於2017年9月至2018年2月期間，使用9張看來由一間供應商開出的發票，意圖誘使瞳點視力(大圍)接受它們為真文書。該9張被指虛假的發票顯示上述供應商已向瞳點視力(大圍)提供約值31萬元的眼鏡貨品；4項偽造帳目罪指，被告於2018年6月至10月期間，不誠實地揑改4張作為會計用途的發票，涉及總貨款約75000元。該等發票看來由另一間眼鏡供應商開出，並顯示該供應商已按列明的價格提供發票所述物品。