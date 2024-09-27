45歲女子東京走私64隻瀕危龜來港部分用襪子包裹 被判囚18個月

45歲女子走私64隻瀕危龜來港 被判囚18個月

一名45歲中國籍女子因走私64隻瀕危龜隻到香港，今日（27日）被法庭裁定罪名成立，被判監禁18個月。



事發於1月27日，海關人員於香港國際機場截查一名從東京抵港的中國籍女旅客，經搜查後在其行李箱內發現共64隻龜隻，其中37隻被包裹在襪子裏，其餘27隻則被裝進兩個小膠箱。漁農自然護理署一名人員其後到場，確認有關龜隻均屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的附錄II列明物種（包括61隻箱龜和三隻斑點水龜），在本港受《保護瀕危動植物物種條例》管制。