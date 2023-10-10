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2023-10-10 17:18:48

45歲百萬年薪保險總監強姦印傭被判囚7年 官嘆「一失足成千古恨」

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（資料圖片）

45歲已婚保險公司區域總監，前年涉在醉酒狀態下兩度潛入40歲印傭睡房強行性交，他早前經審訊被陪審團裁定強姦罪成。特委法官許紹鼎今在高等法院判刑時指，被告利用家傭對僱主的信任，明知家傭不同意下強行性交，而且沒有使用安全套及在家傭體內射精，家傭事後患上創傷後遺症，但案件並不涉及暴力。許官感嘆本案是一場悲劇，被告一失足成千古恨，把成功事業毁於一旦，令3名子女需由被告患癌的病母代為照顧。

被告周家瑋，45歲，保險從業員，被裁定於2021810日強姦當時40歲的印尼籍女傭X。被告原本亦被控一項企圖強姦罪，指他於同年728日企圖強姦女傭X，但經審訊後被裁定罪名不成立。

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被告被捕後在警誡下否認犯案

許官判刑時指，被告被捕後在警誡下否認犯案，又指他忘記發生何事，其後自辯時又案件是印傭同意下發生的性交易，但顯然陪審團不接納其自辯。被告與印傭在案發前已有一段超出僱主及家人的親密關係，當中涉及性，被告或預期和事主發生某程度的親密關係。惟法官拒接納此說法。

報告指印傭證實患有創傷後遺症

許官引述印傭的創傷報告指，她事後難以控制情緒，伴有失眠及食欲不振，出現嚴重焦慮及輕微抑鬱症狀，證實患有創傷後遺症，建議需要接受心理治療。許官認為家傭在外地來港工作，財政上依賴僱主，屬於易受傷害群體；而本案被告利用印傭對他的信任，被告違反誠信，強姦時沒有使用安全套並在印傭體內射精，印傭事後患上創傷後遺症等，遂判囚7年。

辯方求情被告一直熱心公益

辯方求情時指，45歲被告周家瑋為家庭經濟支柱，現時被告已與妻子離婚，3名子女交由被告74歲母親照顧，但其母親患有子宮頸癌，現時正進行抗癌治療。被告前妻及親友等12人均為被告撰寫求情信，被告一直熱心公益，為環保及支援貧窮兒童等出一分力。辯方冀法庭考慮被告受酒精影響犯案，案件不涉及暴力，對印傭造成的傷勢輕微。

被告醉酒到印傭床邊稱「我要你」

控方案情指，男被告周家瑋在2021810日凌晨飲酒後，到印傭床邊稱：「我要你」，摸胸後嘗試強行要求印傭口交，周不顧印傭反抗，指插印傭私處，再在沒有使用安全套下把陽具插入印傭私處1020秒。6人陪審團上月以51大比數裁定他強姦罪成，另一致裁定他企圖強姦罪脫。

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