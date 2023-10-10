45歲百萬年薪保險總監強姦印傭被判囚7年 官嘆「一失足成千古恨」

45歲已婚保險公司區域總監，前年涉在醉酒狀態下兩度潛入40歲印傭睡房強行性交，他早前經審訊被陪審團裁定強姦罪成。特委法官許紹鼎今在高等法院判刑時指，被告利用家傭對僱主的信任，明知家傭不同意下強行性交，而且沒有使用安全套及在家傭體內射精，家傭事後患上創傷後遺症，但案件並不涉及暴力。許官感嘆本案是一場悲劇，被告一失足成千古恨，把成功事業毁於一旦，令3名子女需由被告患癌的病母代為照顧。 被告周家瑋，45歲，保險從業員，被裁定於2021年8月10日強姦當時40歲的印尼籍女傭X。被告原本亦被控一項企圖強姦罪，指他於同年7月28日企圖強姦女傭X，但經審訊後被裁定罪名不成立。

被告被捕後在警誡下否認犯案 許官判刑時指，被告被捕後在警誡下否認犯案，又指他忘記發生何事，其後自辯時又案件是印傭同意下發生的性交易，但顯然陪審團不接納其自辯。被告與印傭在案發前已有一段超出僱主及家人的親密關係，當中涉及性，被告或預期和事主發生某程度的親密關係。惟法官拒接納此說法。 報告指印傭證實患有創傷後遺症 許官引述印傭的創傷報告指，她事後難以控制情緒，伴有失眠及食欲不振，出現嚴重焦慮及輕微抑鬱症狀，證實患有創傷後遺症，建議需要接受心理治療。許官認為家傭在外地來港工作，財政上依賴僱主，屬於易受傷害群體；而本案被告利用印傭對他的信任，被告違反誠信，強姦時沒有使用安全套並在印傭體內射精，印傭事後患上創傷後遺症等，遂判囚7年。