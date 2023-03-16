45%港企未來3個月將增加人手 通訊媒體業招聘意欲最高

各行各業搶人才，有人力資源公司調查發現，2023年人才短缺調查全球人才短缺創17年高位，其中香港有85％的受訪僱主面臨人才短缺，排名全球第二。就2023年第二季就業展望調查，香港僱主對預期來季增加員工人數持樂觀態度，45%受訪港企表示未來3個月將增加人手，當中以通訊媒體業的招聘意欲最高。
ManpowerGroup香港公布的2023第二季『就業展望調查』報告，調查510名香港僱主，45%預算未來3個月將增加人手，表示縮減人手則有15%；而38%表示未有計劃在來季調整現時員工數目。經季節性調整，來季淨就業展望指數+30%，預期招聘意欲保持穩定，更較全球相關指數(+23%)高出7個百分點。
最缺人7大行業，90％受訪僱主認為消費品及服務業、資訊科技業的情況較為嚴重；其次為通訊媒體業(88%)、運輸及物流業（83％）、醫療保健及生命科學業(80%)、金融及房地產業(79%)和工業與原料業(77%)。
反映僱主招聘意欲的就業指數，7個行業中，則以通訊媒體業及資訊科技業的通訊媒體業最高+81%，按季升49個百分點，按年升81個百分點。其次資訊科技業+50%，居末位消費品及服務業錄得僅+16%。
ManpowerGroup大中華高級副總裁徐玉珊表示，香港與內地恢復全面通關，經濟亦於疫情中逐漸復甦，令整體就業情況進一步改善，而通關業務和客流量的增加，亦促進了漫遊服務的恢復，當中有企業表示，1月份錄得的漫遊收入已回升至疫情前水平的近70%。隨著本地經濟活動繼續復甦及勞工市場情況有所改善，相信整體零售業招聘意欲繼續維持正面，但人手短缺依然，旅遊業最少缺少三成人手，餐飲業最為嚴峻，仍需時間恢復。
全球人才荒持續攀升
另外，ManpowerGroup2023年人才短缺調查在全球訪問41個國家和地區共38,846名僱主，結果反映全球人才荒持續攀升，77%僱主面對人才短缺和招聘困難，與去年相比增長2個百分點。亞太地區方面，填補空缺職位最困難的地區為台灣(90%)，香港則有85%僱主面臨人才短缺。最短缺技能包括資訊科技及數據(43%)和工程技術(28%)。至於首兩位軟技能需求則分別為 責任心、可靠性、紀律性(42%)和領導力和社會影響力(33%)。
面對香港人才短缺，徐玉珊指香港有背靠祖國的優勢，加上本港會為高端人才提供完善的配套措施，可吸引人才在港發展。但引進人才不能單看政府提供的政策優惠，更要看引進後如何更好的深入融入。