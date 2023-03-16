45%港企未來3個月將增加人手 通訊媒體業招聘意欲最高

各行各業搶人才，有人力資源公司調查發現，2023年人才短缺調查全球人才短缺創17年高位，其中香港有85％的受訪僱主面臨人才短缺，排名全球第二。就2023年第二季就業展望調查，香港僱主對預期來季增加員工人數持樂觀態度，45%受訪港企表示未來3個月將增加人手，當中以通訊媒體業的招聘意欲最高。

ManpowerGroup香港公布的2023第二季『就業展望調查』報告，調查510名香港僱主，45%預算未來3個月將增加人手，表示縮減人手則有15%；而38%表示未有計劃在來季調整現時員工數目。經季節性調整，來季淨就業展望指數+30%，預期招聘意欲保持穩定，更較全球相關指數(+23%)高出7個百分點。

最缺人7大行業，90％受訪僱主認為消費品及服務業、資訊科技業的情況較為嚴重；其次為通訊媒體業(88%)、運輸及物流業（83％）、醫療保健及生命科學業(80%)、金融及房地產業(79%)和工業與原料業(77%)。

反映僱主招聘意欲的就業指數，7個行業中，則以通訊媒體業及資訊科技業的通訊媒體業最高+81%，按季升49個百分點，按年升81個百分點。其次資訊科技業+50%，居末位消費品及服務業錄得僅+16%。