45.1%中學生壓力指數偏高 中六生抑鬱指數最高

學生壓力備受關注，有調查發現，45.1%開學壓力指數屬偏高水平，自評為7至10分(10為最高)；學生最感憂慮首三位是成績退步、學習動力低，以及功課或考測繁重。青協指，青年求助動機低、對精神健康服務的認知度不足等，以致難以及時發現潛在的精神健康問題，呼籲家長、社工及青年工作者加強與青年的聯繫，以便及早識別需要精神健康支援的個案。
青年協會輔導服務9月以問卷成功訪問6,073名中一至中六學生，中學生普遍有抑鬱情緒。剛入學的中一學生平均分已達17分(16分或以上即代表已出現抑鬱情緒表徵，滿分為60分)；之後隨著年級增加，分數亦逐漸上升，即將考文憑試的中六學生抑鬱指數最高，平均分達22.3分。
學生開學最擔憂的問題主要與學業成績有關，依次為「成績退步」(44.6%)、 「學習動力低」(37.9%)、 「功課 / 考測繁重」(37.4%)及「課程緊湊，跟不上進度」(33.2%)；其中榜首的「成績退步」更比去年增加7.3%。
45.1%人開學壓力指數屬偏高水平，自評為7至10分，41.8%則處於中水平(4至6分)。另外，有38.3%人開學後開心指數處於7至10分高水平，45%則為中水平。
青年對精神健康服務認知不足
青協透露，有一名中三學生透露在選科時感困惑，其他同學已有明確目標，質疑自己有問題；她知道社會上有輔導服務，卻認為只有精神病患者才需輔導，加上擔心讓陌生人知道自身的「缺點」，或被過度干預而不敢求助。
青協指，根據今次調查結果，並結合前線社工的經驗及觀察，認為青年求助動機低、對精神健康服務的認知不足。青協督導主任陳英杰呼籲家長、社工及青年工作者加強與青年的聯繫，以便及早識別需要精神健康支援的個案，同時應為精神健康服務去標籤化，透過教育提高公眾對精神健康的認識，從而提升青年尋求幫助的意願。青協推出「同傾‧同行」一鍵式全健平台提供語音、文字輔導及預約面談等多種模式，方便求助青年透過平台接受情緒健康評估。