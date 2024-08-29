46歲漁護署職員疑中暑不治 大帽山採植物標本傳曾被蟲咬

漁護署一名高級農林助理員昨在大帽山懷疑中暑不治。事發早上約11時，46歲死者林建偉與兩名同事在大帽山郊野公園採集植物標本，及後被同事發現呼吸急促、有中暑跡象及昏迷，遂報警求助。林建偉之後經直升機送往東區醫院搶救，最終返魂乏術，據悉死者右手亦出現懷疑昆蟲咬痕，死因有待驗屍確定。
林建偉加入漁護署逾13年，生前在自然護理分署任職，主要負責在野外採集植物標本及植物鑑別的工作。漁護署表示，自然護理分署已制定戶外工作安全指引，亦有提供戶外工作的職安健培訓，並為人員提供個人保護裝備和防蚊蟲叮咬用品，保障人員戶外工作安全。環境及生態局長謝展寰和漁護署長黎堅明對林建偉逝世表示深切哀悼，當局會為死者家人提供所需支援及協助。
對於事件或與昆蟲叮咬有關，急症科專科醫生鍾浩然向本報稱，在郊野地方暈倒不一定與蚊叮蟲咬有關，例如烈日當空下可以心臟病發或中暑。他續說，即使病人出現過敏，所有敏感反應治療方法一樣，常見致敏反應包括氣喘、全身出紅疹、呼吸困難等，大約會在接觸敏感原一小時後發生。
另外，赤鱲角機場中跑道地盤一名60歲男工人昨下午3時許被發現暈倒，救援人員接報到場發現他已陷入昏迷，送北大嶼山醫院搶救後不治。勞工處昨早9時35分發出黃色工作暑熱警告，至下午5時35分取消。