46歲漁護署職員疑中暑不治 大帽山採植物標本傳曾被蟲咬

漁護署一名高級農林助理員昨在大帽山懷疑中暑不治。事發早上約11時，46歲死者林建偉與兩名同事在大帽山郊野公園採集植物標本，及後被同事發現呼吸急促、有中暑跡象及昏迷，遂報警求助。林建偉之後經直升機送往東區醫院搶救，最終返魂乏術，據悉死者右手亦出現懷疑昆蟲咬痕，死因有待驗屍確定。

林建偉加入漁護署逾13年，生前在自然護理分署任職，主要負責在野外採集植物標本及植物鑑別的工作。漁護署表示，自然護理分署已制定戶外工作安全指引，亦有提供戶外工作的職安健培訓，並為人員提供個人保護裝備和防蚊蟲叮咬用品，保障人員戶外工作安全。環境及生態局長謝展寰和漁護署長黎堅明對林建偉逝世表示深切哀悼，當局會為死者家人提供所需支援及協助。