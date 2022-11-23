46歲男以為遭誣陷偷煙 刀劈同居男頭認罪 判處無期醫院令

46歲患精神分裂症的殘疾人士院舍男住客，去年5月以為同房居住的六旬漢誣陷他偷煙，他趁六旬漢午睡期間拿菜刀劈向其頭部3下，六旬漢送院後頭部縫了16針。男被告11月初承認一項企圖謀殺罪，高等法院法官黃崇厚考慮到精神病人及社會公眾利益，判處他無期醫院令。

46歲無業男被告周偉雄本身居住在位於粉嶺的社署殘疾人士院舍慈欣之家，但被告去年5月13日投訴院舍太嘈吵，又住得不舒服，院舍負責人張小姐安排被告搬遷到粉嶺寶昌大廈某單位居住，該單位有一名林姓男子居住，而林邀請曾為院舍院友的無家者、65歲男事主石明到單位同住，獲院舍負責人許可。