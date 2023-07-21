46歲男子被控無牌管槍等兩罪 認罪今判囚18個月

一名46歲男子於2021年被控企圖無牌管有一支槍械，以及無牌管有槍械及彈藥罪，共涉管有4支高於兩焦耳氣槍，以及6,700發鉛彈。案件今日（21日）在區域法院（移師至荃灣裁判法院）進行答辯，被告承認兩罪，被判囚18個月。

控罪指被告黃建偉（案發時46歲，經理），被控一項企圖無牌管有槍械罪，即於2021年11月11日，在香港企圖無牌管有一支氣槍。他另被控一項無牌管有槍械及彈藥罪，即於同年12月13日，在大角咀福金街80號志發工廠大廈某單位，無牌管有4支氣槍，以及6,700發鉛彈。他自2021年12月13日被捕，至今已還押逾一年半。

官：除涉及氣槍 還檢獲到鉛彈

裁判官判刑時指，無牌管有槍械為嚴重罪行，因涉及公眾安全，判刑須具阻嚇性。官考慮辯方呈上的案例，指過往涉及氣槍的量刑起點不超過一年半，唯本案涉及的其中 2 至 3 支氣槍動能很高，有 1 支氣槍為 476 焦耳，明顯高出法例要求的 2 焦耳，形容「本案明顯唔係輕」。而本案除涉及氣槍，還檢獲到鉛彈，顯示槍械是能夠射擊，危險性非常高。

他另指，被告曾自 2016 年因無牌管槍而被高等法院原訟庭判處約 6 年監禁，他在 2018 年出獄，在頗短時間內又再度犯案，加重了本案罪責。