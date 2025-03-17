46.7%人指SEN子女曾受不友善對待 五成三盼旁人給予空間 不指罵不拍照

家長外出時最怕子女表現出奇怪行為，引來他人側目，有特殊教育需要(SEN)孩子的家長對此或感受更深。有調查指，近五成受訪SEN兒童家長稱子女曾受不友善對待，如投以奇異目光、嘲笑等；逾七成擔心子女外出時闖禍，又指不介意別人知道子女有SEN，惟期望他人給予空間，展示善意。

香港基督教女青年會去年9至10月訪問520名育有SEN孩子的家長及619名公眾人士。家長問卷方面，46.7%稱曾因SEN子女的行為遭不友善對待，包括投以奇異目光(43.1%)，子女被嘲笑(31.7%)、被指罵(28.7%)、被同學言語欺凌(27.1%)及急步行開(25.6%)等。較常發生在公共交通工具(26.7%)、學校(23.8%)、街上(21.5%)和社區設施(21%)。面對難堪情況，較多家長表示會即帶子女離開(64.4%)或嘗試向他人解釋(37.7%)，也有25.7%選擇不作任何反應。研究進一步發現，71.0%表示不介意別人知道子女有SEN，六成人望他人了解後可改善態度；又或希望子女做一些看來奇怪的行為時，旁人能給予空間(52.9%)等，並期望不指罵(29%)和不拍照(21%)。