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2025-03-17 04:30:27
日報

46.7%人指SEN子女曾受不友善對待 五成三盼旁人給予空間 不指罵不拍照

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香港基督教女青年會

女青年會調查發現，近五成受訪SEN兒童家長稱子女曾受不友善對待。(蘇文傑攝)

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家長外出時最怕子女表現出奇怪行為，引來他人側目，有特殊教育需要(SEN)孩子的家長對此或感受更深。有調查指，近五成受訪SEN兒童家長稱子女曾受不友善對待，如投以奇異目光、嘲笑等；逾七成擔心子女外出時闖禍，又指不介意別人知道子女有SEN，惟期望他人給予空間，展示善意。

香港基督教女青年會去年9至10月訪問520名育有SEN孩子的家長及619名公眾人士。家長問卷方面，46.7%稱曾因SEN子女的行為遭不友善對待，包括投以奇異目光(43.1%)，子女被嘲笑(31.7%)、被指罵(28.7%)、被同學言語欺凌(27.1%)及急步行開(25.6%)等。較常發生在公共交通工具(26.7%)、學校(23.8%)、街上(21.5%)和社區設施(21%)。面對難堪情況，較多家長表示會即帶子女離開(64.4%)或嘗試向他人解釋(37.7%)，也有25.7%選擇不作任何反應。研究進一步發現，71.0%表示不介意別人知道子女有SEN，六成人望他人了解後可改善態度；又或希望子女做一些看來奇怪的行為時，旁人能給予空間(52.9%)等，並期望不指罵(29%)和不拍照(21%)。

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育有專注力失調過度活躍症及自閉症譜系障礙兒子的李太稱，SEN兒童遇上突發狀況時釋放出來的情緒，較易引起注目甚至騷擾他人；她指，若家長已協助梳理小朋友情緒，盼旁觀者可忍讓，也不要拍攝並放上社交媒體「公審」。

受訪公眾方面，指看見兒童有騷擾或奇怪行為時，83%人會懷疑這些兒童是否有SEN；在個別行為，他們傾向把騷擾行為歸因於兒童頑皮或家長管教問題，奇怪或重複行為才會聯想與SEN有關。

女青總主任(青年及社區服務)吳翠萍表稱，本港SEN兒童過去十年間多約一倍，增至2023/24年底約3.1萬人，建議公眾遇上小朋友引人注目的行為時，先給予時間家長處理，毋須刻意注視；甚或可主動詢問家長是否需要幫忙，有助緩解當刻的氣氛。當局應加強推動公眾教育，鼓勵社會共融。 

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