47人初選案｜今續審控方提戴耀廷「真攬炒十步」　庭上播初選協調會議疑偷拍片段 (更新)

民主派47人參與「35+初選案」，被控違反《港區國安法》中「串謀顛覆國家政權」罪，今日(7日)繼續在西九龍裁判法院進行第二日的審訊，由3名《國安法》指定法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡審理，並不設陪審團。庭上播出初選協調會議片段，懷疑由偷拍所得。

市民排隊入庭旁聽 多名警員戒備

今早繼續有不少市民排隊等候入庭旁聽，多名軍裝和便衣警員在附近戒備及巡邏，現場停泊了多輛警車。至於10名早前獲准保釋的被告，包括黃碧雲、楊雪盈、陳志全及劉偉聰等，就再到西九龍裁判法院應訊。

在庭上，控方繼續開案陳詞，表示戴耀廷2000年4月發表「真攬炒十步」路線圖，當中預計政府會撤銷民主派參選立法會的資格，迫使他們派Plan B參選，刺激更多市民參與配票，令民主派奪得議會過半數議席，可以否決《財政預算案》，迫使特首解散立法會及辭職，導致政府陷入停擺，當北京宣布香港進入緊急狀態，《國安法》直接實施，社會抗爭亦變得激烈，引發血腥鎮壓，最後令西方國家制裁內地政府。

鏡頭從枱底拍攝 偶爾影到戴 耀廷

另外，庭上亦播出戴耀廷出席協調初選的閉門會議片段，畫面顯示從枱底角度拍攝，鏡頭多次搖晃，偶爾拍到戴耀廷的容貌，引起在席被告嘩然。戴耀廷在片中要求參選人承諾會無差別否決《財政預算案》，令到有解散立法會出現，以及初選落敗後，不會繼續競選工程等。