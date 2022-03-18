47人初選案｜懲教署：無「35+」案還押被告被罰隔離囚禁

民主派「35+」初選案中，有34名被告被還押在懲教院所。懲教署表示，目前並沒有民主派初選案被還押的被告，因違反監獄紀律而處以隔離囚禁的懲罰，或為維持秩序、紀律等原因，而被命令中止與其他在囚人士交往。

23 人遭單獨囚禁 署方：21人主動提出

懲教署補充，目前案件中有34名被告被還押，當中有23人是單獨囚禁，其中有21人是主動提出單獨囚禁的要求，以接受保護，指他們隨時可要求取消保護，並恢復與其他在囚人士的交往；另有2人則因感染新冠病毒而需要暫時隔離。

署方表示，一般不評論個別個案，但為避免別有用心的人惡意炒作，意圖詆毀和抹黑懲教署，誤導市民，特此澄清，署方會繼續以合法、合情和合理的原則，處理所有在囚人士的關押安排。

現時34名涉「35+」初選案還押的被告，包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、尹兆堅、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、林卓廷、范國威、梁國雄、岑敖暉、王百羽、譚文豪、郭家麒、伍健偉、張可森，以及被撤銷保釋的鄒家成和余慧明。他們全部被控違反《港區國安法》中串謀顛覆國家政權罪。