47人初選案｜控方證人區諾軒繼續作供 指戴耀廷飯局中曾闡述「大殺傷力憲制武器」

民主派47人涉嫌參與「35+」初選，爭取立法會過半否決財案被控，16人否認串謀顛覆國家政權罪受審。認罪被告區諾軒今早（14日）續於西九龍裁判法院作供，指戴耀廷於2020年1月尾飯局中曾闡述「大殺傷力憲制武器」，就是「2次否決財政預算案，解散立法會，令行政長官下台」。

區諾軒今續作供確認2020年1月尾飯局中，戴耀廷曾闡述「大殺傷力憲制武器」，就是「2次否決財政預算案，解散立法會，令行政長官下台」。席上李永達認為民主動力為「過往做開唔同初選同協調工作嘅泛民機構」，雖然未有言明聯絡趙家賢，惟其身為民動召集人，與之聯絡順理成章，而民動角色負責行政工作、收集報名表格及宣傳。李永達又提議區和戴耀廷合作擔任協調人，推動初選，區即場答應。

47人初選案｜區諾軒：曾會見梁家傑 其後向公民黨解說初選計劃

區諾軒憶述當時困難為猶豫不知道應使用民調抑或公民投票機制，席上有重大分歧，李永達及李卓人不同意公民投票，因為不清楚其他政治團體意願下，公民投票比民調花費成本更昂貴，代價更高，選舉申報亦較多。當時眾人需要接觸不同政治團體和有意參選的民主派人士，區及戴首先透過李永達及李卓人聯絡到梁家傑，翌月一同會面，希望對方介紹公民黨「來做一次會面」，當時戴重申了一次立會過半的願景。



同月梁轉介區戴到公民黨炮台山總部一次執委會例中介紹初選計劃，例會中與會者包括余若薇、陳淑莊、譚文豪等10人，諮詢公民黨意見，包括使用民調抑或公民投票機制、投票使用電子票抑或實體票，問及是否同意協調各區出選等。當時戴再次重申立會過半的願景，提及2次否決財政預算案解散立法會後，最壞後果為令到行政長官下台。陳淑莊對此有保留，因為公民黨打算推舉林瑞華參選飲食界功能組別，因其需顧及業界利益或難以否決財案，顧慮有別於地區直選，而公民黨對使用電子票作公民投票亦有保留，因為會有利激進候選人當選。公民黨當時不置可否，表示會會後考慮。



16名被告不認罪，包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信和余慧明。當中吳政亨、何桂藍、鄒家成、林卓廷、梁國雄和余慧明現正還押。

47人初選案報道一覽

47人初選案開審第一日

47人初選案開審第二日

47人初選案開審第三日

47人初選案開審第四日

47人初選案開審第五日

47人初選案開審第六日