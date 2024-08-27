47人初選案｜新界西初選被告開始求情　張可森指獄中經歷喪父及兒子出生感沮喪

民主派47人「35+」初選案，當中45人認罪或經審訊後被裁定罪成。法庭分批處理被告求情，參與新界西初選的被告今日開始求情。被告張可森指還柙期間經歷喪父及兒子出生，已深切反省。至於被告伍健偉則指犯案並非出於私利，案發時不知否決財政預算案可能違法，但指自己無悔意。

張可森的代表律師讀出求情信，指被捕後感到後悔，明白初選計劃的嚴重性，了解到財政預算案關乎市民福祉，不應成為政治工具危害國家安全。他指還柙期間經歷喪父及兒子出生，對不能陪伴妻兒感到沮喪。他指日後會以家庭為中心，希望法官在他認罪扣減3分之1刑期之上，再額外減刑。