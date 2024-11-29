47人初選案｜歐洲議會籲歐盟撤特殊關稅地位 港府堅決反對(更新)

【11月29日更新】
歐洲議會周四（28日）以473票贊成、23票反對、98票棄權下通過一項不具約束力的決議，包括要求歐盟國家撤銷香港的特殊關稅待遇，重新審視香港駐布魯塞爾經貿辦的地位；制裁行政長官李家超及相關中港官員；以及凍結與港府的所有新談判，並限制可以用於鎮壓、監視和攔截通訊的技術和設備出口到香港。特區政府表示堅決反對和強烈不滿。
政府發言人強烈譴責任何基於無理、毫無事實根據的指控，而向特區政府任何官員施加單方面的制裁建議，特區政府官員無懼此等野蠻、卑劣行為，所謂「制裁」嗤之以鼻，又指執法部門一直根據證據、嚴格依照法律執法，任何倡議某些人或組織不應就其違法行為受到法律制裁完全違反法治精神；堅決反對任何基於政治目的而實施的貿易措施，特區作為單獨關稅地區的地位受《基本法》保障，這個地位並非外界所能取消；香港駐布魯塞爾經貿辦一直按當地法律運作，會繼續推廣香港的獨特優勢、說好香港故事，並在必要時駁斥不實報道和澄清誤解，在互利共贏的原則下，推動香港和歐盟經貿關係發展和不同方面的合作。
【11月28日】
《南華早報》報道，歐洲議會因應47人初選案判刑，將要求歐盟撤銷對香港的特殊關稅地位的待遇，並針對香港駐布魯塞爾經濟貿易辦事處的地位進行審查。
不具約束力 不能強制採行動
該報引述一份決議內容文本，指歐洲議會有議員呼籲對包括行政長官李家超在內的香港官員進行針對性制裁。這項不具約束力的決議於當地周三晚上進行辯論，然後在周四進行投票。決議不能強制歐盟採取行動，只能作為歐盟27個成員國的政策建議。
4月曾因23條通過類似決議 港府強烈譴責
翻查資料，歐洲議會4月曾通過一項無約束力的決議，批評香港23條立法是進一步侵害基本自由，同時呼籲歐盟成員國制裁李家超等涉事官員。特區政府回應指，強烈譴責歐洲議會對香港作出無理指控，以及抹黑《香港國安法》和《維護國家安全條例》，「歐洲議會公然叫囂向履職盡責維護國家安全的特區人員作出所謂『制裁』，其拙劣政治戲碼和卑劣用心昭然若揭，特區政府予以強烈譴責」，及強烈敦促歐洲議會停止誣衊抹黑、干預屬於中國內政的香港事務。