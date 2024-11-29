47人初選案｜歐洲議會籲歐盟撤特殊關稅地位 港府堅決反對(更新)

【11月29日更新】

歐洲議會周四（28日）以473票贊成、23票反對、98票棄權下通過一項不具約束力的決議，包括要求歐盟國家撤銷香港的特殊關稅待遇，重新審視香港駐布魯塞爾經貿辦的地位；制裁行政長官李家超及相關中港官員；以及凍結與港府的所有新談判，並限制可以用於鎮壓、監視和攔截通訊的技術和設備出口到香港。特區政府表示堅決反對和強烈不滿。

政府發言人強烈譴責任何基於無理、毫無事實根據的指控，而向特區政府任何官員施加單方面的制裁建議，特區政府官員無懼此等野蠻、卑劣行為，所謂「制裁」嗤之以鼻，又指執法部門一直根據證據、嚴格依照法律執法，任何倡議某些人或組織不應就其違法行為受到法律制裁完全違反法治精神；堅決反對任何基於政治目的而實施的貿易措施，特區作為單獨關稅地區的地位受《基本法》保障，這個地位並非外界所能取消；香港駐布魯塞爾經貿辦一直按當地法律運作，會繼續推廣香港的獨特優勢、說好香港故事，並在必要時駁斥不實報道和澄清誤解，在互利共贏的原則下，推動香港和歐盟經貿關係發展和不同方面的合作。