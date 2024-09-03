47人初選案｜法官擇日判刑　呂智恆主動撤保釋還押候判

民主派47人「35+」初選案，45名民主派人士被裁定串謀顛覆國家政權罪成，當中14人經審訊後被定罪。隨著最後一批參選新界東初選的被告呂智恆及林景楠今(3日)在西九龍法院完成求情。45名罪成被告完成求情程序，法官將擇日判刑。呂智恆主動申請撤回保釋，還押監房候判，只有林景楠一人保釋候判。

今日求情的兩名被告呂智恆及林景楠在案中均認罪。呂智恆親撰7頁求情信，他代表大狀求情指，呂智恆來自破碎家庭，從小立志做社工，幫助他們，但因本案定罪失去社工資格，明白當日行為錯誤和幼稚，對此後悔不已，認為他應被歸類為「其他參與者」，就算法庭認為他是「積極參與者」，也應只屬低端。

林景楠求減刑一半或社服令

林景楠的代表大狀指，林景楠曾為控方作供，應被視為「其他參加者」，希望法庭能獲扣減一半刑期，甚或考慮判處社會服務令。惟法官拒絕有關建議。呂智恆及林景楠則續獲保釋，但呂智恆主動申請撤回，還押候判。

本案有31名認罪被告，包括戴耀廷、區諾軒、鍾錦麟、趙家賢、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、岑敖暉、王百羽、袁嘉蔚、馮達浚、吳敏兒、范國威、呂智恆、林景楠及伍健偉。