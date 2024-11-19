47人初選案｜湯家驊：判刑合理　實現「一國兩制」精神

民主派47人初選案，45名被控「串謀顛覆國家政權」罪成的被告，今早(19日)在西九龍裁判法院(暫代高院)判刑，這宗是本港首宗「顛覆國家政權罪」的案件。其中被指為「首要分子」的戴耀廷判囚10年，刑期最高，其次是不認罪的鄒家成和何桂藍，分別判囚7年9個月及7年。資深大律師、行會成員湯家驊指判刑合理，認為是實現「一國兩制」精神。
湯家驊表示，本案是實現、亦符合「一國兩制」精神，即是用《普通法》原則，去處理涉及國家安全罪行。除了主謀戴耀廷的判刑如預期般重，其他被告的判決在4至7年之間，他認為這些刑期不算太輕也不算太重，十分合理。
對於有從犯證人的判刑與部分不認罪的被告相似，湯家驊認為法庭考慮的是各被告在事件中的角色。他以楊岳橋為例，指雖然他在串謀顛覆的過程中擔任較重要角色，但由於他早已認罪，且過去對社會有貢獻，這些都是《普通法》下法庭判刑時會考慮的因素，故不同個別人士的減刑情況會有所不同。
葉劉認為判刑較寬鬆
行政會議召集人葉劉淑儀同樣認為今次判刑較寬鬆，亦符合普通法原則，有考慮到被告有無認罪等因素，而認罪可獲扣減三分一刑期。她續指今次案件判刑釋放訊息，顯示本港完全是司法獨立。她希望被告出獄後能真心悔改，重投社會。
香港人權資訊中心則指民主派「35+初選」是香港歷來最大的民間公投，吸引61萬人投票，展現和平成熟的公民社會。47名被告中，33人是經法定選舉產生的民意代表，他們以和平方式組織和參與民主派初選，但被控以《港區國安法》串謀顛覆國家政權罪，並在無陪審團的審訊中被定罪。中心批評港府武器化法律，執意以嚴刑峻法打壓民主運動，透過取消選舉、起訴民意代表，並長期監禁組織及參與者，剝奪市民的公民權利，並背棄《公民權利及政治權利國際公約》下的承諾。