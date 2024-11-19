47人初選案｜湯家驊：判刑合理　實現「一國兩制」精神

湯家驊表示，「不要看新加坡是怎樣，首先要檢討的，是我們是怎樣。」(資料圖片／蘇文傑攝)

民主派47人初選案，45名被控「串謀顛覆國家政權」罪成的被告，今早(19日)在西九龍裁判法院(暫代高院)判刑，這宗是本港首宗「顛覆國家政權罪」的案件。其中被指為「首要分子」的戴耀廷判囚10年，刑期最高，其次是不認罪的鄒家成和何桂藍，分別判囚7年9個月及7年。資深大律師、行會成員湯家驊指判刑合理，認為是實現「一國兩制」精神。

湯家驊表示，本案是實現、亦符合「一國兩制」精神，即是用《普通法》原則，去處理涉及國家安全罪行。除了主謀戴耀廷的判刑如預期般重，其他被告的判決在4至7年之間，他認為這些刑期不算太輕也不算太重，十分合理。

對於有從犯證人的判刑與部分不認罪的被告相似，湯家驊認為法庭考慮的是各被告在事件中的角色。他以楊岳橋為例，指雖然他在串謀顛覆的過程中擔任較重要角色，但由於他早已認罪，且過去對社會有貢獻，這些都是《普通法》下法庭判刑時會考慮的因素，故不同個別人士的減刑情況會有所不同。