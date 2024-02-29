47人初選案｜胡志偉獄中喪母擬赴喪禮能申請？懲教署：為保私隱不回應

至今已還押逾1,000日的胡志偉，其母親因病離世。(資料圖片／陳奕釗攝)

47名民主派人士涉及「35+」初選案，被起訴《港區國安法》中「串謀顛覆國家政權罪」，案件到昨日已持續3年，其中還押逾1,000日的民主黨前主席胡志偉，其母親昨日因病離世。有報道引述消息指，胡志偉已知悉情況，胡母的身後事已著手處理，同時胡志偉正計劃向懲教署申請外出參加喪禮。就此，懲教署回覆傳媒查詢時指，為保私隱，不會對個別在囚人士的個案作出回應。

現年61歲的胡志偉牽涉民主派初選案，在他還押期間，父親在2021年4月離世，當時胡志偉已經還押，另就煽惑參與七一遊行案，因未交出BNO護照，被指違反保釋條件而還押逾 4 個月。當時胡志偉向懲教署申請外出參加喪禮，惟遭懲教署拒絕並建議胡以「視像方式」參加，其後胡志偉獲高院人道理由批准短暫保釋。

根據懲教署《監獄規則》，在囚人士如申請外出拜祭，院所會根據「罪行、保安風險」等因素作評估，當中保安風險是重要考慮因素之一，而若獲批准，在囚人士會由懲教人員押解前往拜祭，期間「不可以與任何在場人士(包括親屬)有身體接觸」。

至今民主派47人初選案中共有34名被告還押，當中包括胡志偉等31人認罪，需等候16名不認罪的被名處理案情，然後再處理求情及判刑。案件在去年12月初完成結案陳詞，法官陳慶偉當時預料最快3至4個月後裁決，惟強調須審理另案，未能保證能否如期裁決。