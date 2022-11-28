47人初選案｜袁嘉蔚爭議部分案情　 官：不影響判刑

民主派47人參與前年7月中「35+初選」，涉嫌串謀顛覆國家政權被控，當中逾半認罪，獲交付高等法院原訟庭判刑或審訊。高等法院今日（28日）再進行案件管理聆訊，出庭應訊的為被告袁嘉蔚。袁一方爭議部分案情內容，法官聽取陳詞後，認為袁提出之爭議案情部分並不影響判刑。袁一方表示預計求情需時2個半小時，望於其餘不認罪的被告案件開審前處理判刑。



袁一方表示，就同意案情部分內容提出爭議，例如指控有關「串謀」部分，當時仍未實施《港區國安法》，亦未知道實施時間，因此不能要求被告同意當中內容，並指控方部分案情內容屬被告意見。袁一方指要求控方修改案情字眼，而非就爭議之案情召開紐頓聆訊。法官聽取陳詞後，認為被告即使不同意有關案情部分內容，亦不會影響判刑。袁一方要求於其餘不認罪的被告案件開審前處理判刑，估計求情需時2個半小時。

本案47名被告中，其中30名被告早前已於交付及案件管理程序表明認罪，當中包括區諾軒、鍾錦麟、梁晃維、岑子杰、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、譚得志、郭家麒、楊岳橋、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、劉頴匡、王百羽、戴耀廷、趙家賢、袁嘉蔚、徐子見、毛孟靜、馮達浚、李嘉達、吳敏兒、譚凱邦、范國威、呂智恆、岑敖暉及伍健偉；其餘17名被告早前於交付程序中表明不認罪，案件已排期於2023年1月30日開審。