47人初選案｜西九龍法院大樓玻璃幕牆損毀　消息指現場發現鋼珠 (持續更新)

【16:45更新】 民主派47人初選案，16人否認違反《港區國安法》中串謀顛覆國家政權罪，今日(8日)在西九龍裁判法院進行第3日的審訊。而在下午，西九龍法院大樓3樓玻璃幕牆損毀，消息指現場發現鋼珠，並留有彈洞，警方調查是否遭人用氣槍射擊。

47人初選案｜幕牆布滿裂紋 警現場調查

下午約1時許，保安員巡樓時發現大樓一幅長約2米乘5米的玻璃幕牆布滿裂紋，當中見到一個小洞，懷疑遭人射擊，於是報案。人員隨後到場，警員封鎖法院對開一段調查。

47人初選案｜控方 逐一講述各被告角色

在今日的聆訊上，早前獲保釋的被告，包括陳志全、楊雪盈及劉偉聰等到法院出席審訊。控方繼續開案陳詞，逐一讀出各被告在初選案中的角色及行為，並且播放多段影片。

控方指，楊雪盈、鄭達鴻、彭卓棋、何啟明等都有簽署關鍵文件的「墨落無悔」聲明書，當中鄭達鴻在片中表示，對抗極權需要不同戰線，議會戰線不可以放棄，他曾在物資表明一旦當選會行使權力否決《財政預算案》。

47人初選案｜控方指 楊雪盈落 敗後仍參選 黃碧雲曾稱「用盡憲制權爭五大訴求」

至於時任灣仔區議員楊雪盈，控方指她已經出席初選發起人戴耀廷舉行的記者會，在港島區初選中落敗後，由於參選港島區立法會選舉的袁嘉蔚、梁晃維和鄭達鴻被DQ，她作為「Plan B」，簽署提名表格報名參選，反映她堅定支持計劃。她出席港島區初選論壇時提到初選可團結民主派，鼓勵更多市民對抗政權。

控方又指，另一被告彭卓棋提出要透過街頭戰線、議會戰線和國際戰線對抗，「入到議會不惜以肢體抗爭、癱瘓政府、否決《財政預算案》」，又聲言「敵人是共產黨」。

至於被一被告黃碧雲，控方指她支持議會戰線，稱「會用盡憲制內所有權力和手段，爭取五大訴求」；又指黃碧雲雖然在初選中落敗，但她曾在記者會上稱，民主派初選是要成就「35+」、爭取過半議席，才能抵擋惡法，抗衡不公義的政權。

47人初選案｜多名警員法院外戒備

初選案審訊預計需時90日，預料下周一正式傳召證人。法院外繼續大批市民排隊等候入庭旁聽，多名軍裝和便衣警員戒備。

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