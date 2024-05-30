47人初選案｜警國安處歡迎裁決　李桂華：被告目無法紀以身試法

民主派47人初選案，眾人被控《港區國安法》中「串謀顛覆國家政權罪」，在16名不認罪被告中，有14人被裁定罪成，其餘兩名被告劉偉聰及李予信則脫罪。警方國安處總警司李桂華今午(30日)在西九龍裁判法院外回應初選案裁決時指，對法庭的裁決表示歡迎，斥責眾被告目無法紀，以身試法。

李桂華表示，從法官判詞見到，法庭認為事件嚴重，每名被告都有串謀犯罪的企圖，並扮演不同角色，雖然他們參與程度有所不同，但全部人都是目無法紀、以身試法，法庭在毫無合理懷疑下將14人定罪，可說是當頭棒喝，讓他們知道「係錯的」及「係犯法的」。

他續指，雖然有兩人暫時脫罪，但律政司已提出上訴，又說經過118日的聆訊，大家應該明白，當日被告提出的初選只是幌子，目的是在2020年9月的立法會選舉，70席之中希望取得過半議席，進入議會後無差別否決《預算案》，屆時行政長官將要按《基本法》解散議會，立法會要重選，之後被告再重拖故技，最終是令行政長官要按《基本法》辭職，最終目的是要令政府癱瘓。

他指法庭的判詞好清晰，被告的行為必然是嚴重干預和破壞特區政府的行政機關依法履行職責，他說：「相信大家都唔會反對，3年幾後的今日香港已經相對平靜」，但如果當日警方不是當機立斷，「揪出」這些人，香港可能踏上眾被告所說的「攬炒十步曲」的結果，繼續有很多示威、制裁，令社會停頓，「大家係咪想有咁嘅生活？」