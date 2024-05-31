47人初選案 16不認罪被告14「串謀顛覆」罪成 李予信劉偉聰脫罪 律政司上訴

民主派47人涉嫌組織和參與初選，被控「串謀顛覆國家政權」罪一案，歷時118日審訊後，16名不認罪被告當中，劉偉聰和李予信獲判無罪，其餘14人裁定罪名成立，暫定下月聽取求情。判詞指，法庭不能確認劉與李二人有顛覆國家政權的意圖；律政司其後就此提出上訴，兩人獲准繼續保釋。特首李家超指，裁決反映案件犯罪計劃規模和嚴重性，特區政府會全力防範、制止和懲治危害國安的行為、活動。 圖：路透社、美聯社、蘇文傑



初選案是《港區國安法》生效後，首宗涉及「串謀顛覆國家政權」罪的案件。裁定罪成的14名不認罪被告，包括前立法會議員黃碧雲、陳志全、梁國雄、林卓廷、前區議員楊雪盈、何啟明、柯耀林、彭卓棋、鄭達鴻、施德來、前醫管局員工陣線主席余慧明、前實習護士鄒家成、前《立場新聞》記者何桂藍，以及初選組織者之一、網名「李伯盧」的吳政亨。

裁決指出，《國安法》第22條的爭議在於條文「其他非法手段」的詮釋，認為若只限於使用或威脅使用武力的行為或活動，是不合情理和邏輯，有違《國安法》目的，又稱「非法」一詞形容行為而非意圖，因此控方毋須證明被告知道手段屬非法，不認同辯方以被告不知手段屬非法作合理辯解。 無區別否決《預算案》違擁護《基本法》 法庭又指，《基本法》規定立法會議員要集體肩負憲制責任，在需要時依據利弊審核和通過《財政預算案》。因此立法會議員透過無區別地否決《預算案》迫使政府回應「五大訴求」，屬違反擁護《基本法》的規定。癱瘓政府運作除反中勢力外，亦有境外勢力透過立法和行政手段干預，嚴重干擾、阻撓特區政權機關依法履行職能即屬顛覆。法庭重申，控方在本案需要證明被告有雙重意圖，包括有意落實相關手段及旨在顛覆國家政權。

判詞提到，戴耀廷提出「35+」計劃後的協調會議，最初達成的共識不涉運用否決權，但會議結束後的多次記者會和提名表格，都反映運用否決權是絕大部分初選參選人已達成的共識，同時指出《墨落無悔》聲明是一眾候選人合作的基礎。法庭並稱，串謀始於戴耀廷2019年底一篇報章投稿，他其後亦多次在報章和社交網站發文宣傳「35+」，法庭看見計劃的終極目的和用意於2020年4月已非常清晰，因此裁定14人罪名成立，案件押後至下月25日求情。 兩脫罪被告指控存合理疑點 至於罪名不成立的大律師劉偉聰，其名字雖然出現在《墨》的簽署名單，但法庭無法肯定是否由其簽署，加上他亦沒有在社交網站轉載聲明，即在他是否贊同無差別否決《預算案》存有合理疑點。法庭亦指出，前公民黨執委會成員李予信較遲才出選初選，未能肯定他是否認同公民黨事前已簽署的《墨》，亦不能確認他有否顛覆國家政權的意圖。