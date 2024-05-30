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2024-05-30 10:20:00

47人初選案｜16名不認罪被告14人罪成　劉偉聰、李予信脫罪 (持續更新)

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被告劉偉聰(左)及李予信脫罪。(路透社及美聯社)

被告劉偉聰(左)及李予信脫罪。(路透社及美聯社)

【10:18更新】47名民主派人士「35+」初選，16名不認罪的被告今早(30日)在西九龍裁判法院裁決，最新消息指，16名不認罪被告中，劉偉聰及李予信脫罪，其餘14人罪成。

被告楊雪盈罪成。(路透社) 被告黃碧雲罪成。(路透社) 在法院外，現場大批警員及「劍齒虎」裝甲車到場戒備。(路透社) 警方出動警犬在現場戒備。(路透社) 不少市民排隊輪候旁聽。(路透社) 多國領事排隊輪候旁聽。(美聯社) 不少傳媒在法院外採訪。(路透社) 有警員在現場持大聲公維持秩序。(路透社) 大批警員在場戒備。(路透社) 大批警員在現場戒備。(路透社)

大批警員及「劍齒虎」裝甲車在場戒備

【09:50更新】47名民主派人士「35+」初選，16名不認罪的被告今早(30日)在西九龍裁判法院裁決，另31名被告早前已認罪，他們被控違反《港區國安法》中「串謀顛覆國家政權罪」。控方指各被告組織或參與初選，串謀以威脅使用武力，或其他非法手段，取得立法會過半議席，無差別否決《財案預算案》，迫特首解散立法會及辭職，旨在顛覆國家政權。

 

案中16名不認罪被告包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信及余慧明，其中吳政亨、何桂藍、鄒家成、林卓廷、梁國雄和余慧明現正還押初選案在去年2月開審至12月完成審訊，目前有34人還柙，其中32人已還柙逾3年2個月

不少市民及多國領事排隊輪候旁聽

現場可見，法院外有不少傳媒和市民採訪及排隊輪候進場，在排隊人龍中，有德國、歐盟、法國、捷克、愛爾蘭及意大利等多國領事館代表。至於保安方面，大批軍裝警員在早上已在法院範圍外巡邏，亦有警員進入法院範圍。警方派出裝甲車「劍齒虎」停泊在法院外候命。每輛進入法院的車輛均需接受警方檢查，警員攜同警犬環繞車輛外圍搜索一周，再有另外兩名警員檢查車底。

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47人初選案報道一

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