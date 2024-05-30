47人初選案｜16名不認罪被告2人脫罪　官：無區別否決《預算案》向來違擁護《基本法》規定 (更新)

【11:45更新】47名民主派人士「35+」初選案，被控違反《港區國安法》中「串謀顛覆國家政權罪」，當中16名不認罪的被告今早(30日)在西九龍裁判法院裁決，最新消息指16人中劉偉聰及李予信獲判無罪，其餘14人則罪成。刑事檢控專員楊美琪緊接裁決提出，有意引《刑事訴訟程序條例》，擬提出上訴。法官押後至下午再開庭處理。 劉偉聰李予信脫罪 律政司擬上訴 14名罪成的被告，包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林及余慧明。

法官在裁決中指，「五大訴求、缺一不可」是不可能達成的追求，否決《財政預算案》一次，並不能達到戴耀廷計劃的終極目的和作用，但法庭毫無疑問肯定，戴耀廷所指運用《基本法》下的權力後帶來的後果，即解散立法會及行政長官辭職，套用戴耀廷在文章中的說法，即會造成香港的憲制危機。 法庭認為，立法會議員集體肩負憲制責任，在需要時依據利弊去審核和通過《財政預算案》，無區別地否決政府提出的《預算案》或公共開支，以迫使政府回應「五大訴求」，向來都違反擁護《基本法》的規定，若此等行為具有嚴重破壞政府或行政長官權力和權威的意圖，更不在話下，假如各方懷有如控罪所指的意圖來進行該謀劃，無區別地否決《財政預算案》，必然會嚴重干擾、阻撓、破壞特區政權機關，依法履行職能，考慮證據和陳詞後，裁定劉偉聰及李予信罪名不成立，而其餘被告則罪成。

劉偉聰：不能講太多 李予信：感謝大家關心 獲判無罪的劉偉聰在休庭後被問及脫罪的感受時指，自己不應是今日的焦點所在，判詞才是今日主角，又說案件或有後續，不能講太多說話，對於感受是「唔識講」、「唔講得」，希望市民明白及理解，亦希望市民關注案中其他被告。 李予信則表示感謝大家關心，感受到大家的愛，因律政司有機會上訴，故不能評論或發表意見，現時心情平和，想與家人去飲茶。

大批警員及「劍齒虎」裝甲車在場戒備 【09:50更新】47名民主派人士「35+」初選案，16名不認罪的被告今早(30日)在西九龍裁判法院裁決，另31名被告早前已認罪，他們被控違反《港區國安法》中「串謀顛覆國家政權罪」。控方指各被告組織或參與初選，串謀以威脅使用武力，或其他非法手段，取得立法會過半議席，無差別否決《財案預算案》，迫特首解散立法會及辭職，旨在顛覆國家政權。

案中16名不認罪被告包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信及余慧明，其中吳政亨、何桂藍、鄒家成、林卓廷、梁國雄和余慧明現正還押。初選案在去年2月開審至12月完成審訊，目前有34人還柙，其中32人已還柙逾3年2個月。 不少市民及多國領事排隊輪候旁聽 現場可見，法院外有不少傳媒和市民採訪及排隊輪候進場，在排隊人龍中，有德國、歐盟、法國、捷克、愛爾蘭及意大利等多國領事館代表。至於保安方面，大批軍裝警員在早上已在法院範圍外巡邏，亦有警員進入法院範圍。警方派出裝甲車「劍齒虎」停泊在法院外候命。每輛進入法院的車輛均需接受警方檢查，警員攜同警犬環繞車輛外圍搜索一周，再有另外兩名警員檢查車底。