47人初選案｜45名被告判刑　戴耀廷判囚10年最重　何桂藍囚7年　黃之鋒囚4年8個月(持續更新)

民主派47人初選案，當中45名被告今日判刑，是香港首宗「顛覆國家政權罪」的案件。(蘇文傑攝)

【10:50更新】 45名罪成被告開始入庭，當中一眾女被告先行，最先步出者為黃子悅，其後男被告入庭，其中戴耀庭舉OK手勢。

民主派47人初選案，45名「串謀顛覆國家政權」罪成的被告，今早(19日)在西九龍裁判法院(暫代高院)判刑。此案為本港首宗「顛覆國家政權罪」的案件。

D25 朱凱廸 4年5個月 D26 張可森 4年11個月 D27 黃子悅 4年5個月 D28 伍健偉 5年7個月 D29 尹兆堅 4年8個月 D30 郭家麒 4年2個月 D31 吳敏兒 4年5個月 D32 譚凱邦 4年3個月 D33 何桂藍 7年 D34 劉頴匡 4年5個月 D35 楊岳橋 5年1個月 D36 陳志全(慢必) 6年6個月

D12 岑子杰 4年3個月 D13 毛孟靜 4年2個月 D14 何啟明 6年7個月 D15 馮達浚 4年5個月 D17 黃碧雲 6年6個月 D18 劉澤鋒 4年5個月 D19 黃之鋒 4年8個月 D20 譚文豪 4年2個月 D21 李嘉達 4年3個月 D22 譚得志(快必) 4年5個月 D23 胡志偉 4年5個月 D24 施德來 6年7個月

判詞指，D1至D4均為首要分子，至於其餘被告，則全是初選候選人，裁定是積極參加者，在謀劃中不可或缺，指沒有他們的參與，謀劃根本不能展開。

本案是香港首宗顛覆國家政權罪的案件，條文設「首要分子」、「積極參與」及「其他參與」3個刑期分級，其中兩級設有監禁10年及3年的刑期下限。部分被告可憑認罪及成為控方證人，獲得刑期扣減。一眾被告至今已還押70天至逾3年8個月。

【09:40更新】 案件開庭前兩日，已有市民通宵排隊等候。至早上6時，超過200人排隊輪候公眾籌。司法機構安排正廳及延伸庭，逾400個公眾旁聽席，並安排71個記者席。現場消息指，排隊人士包括早前被裁定無罪的李予信，以及社民連包括多名成員，其中社民連的黃浩銘、周嘉發、曾健成一度被警員帶走截查。

陳日君由何秀蘭陪同下到達法院

約早上9時15分，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機由前立法會議員何秀蘭陪同下到達法院。另外，多國駐港領事館均有派員排隊等候旁聽，包括德國、美國、英國、加拿大、澳洲、意大利、法國等。歐盟駐港辦事處發言人指，歐盟成員國正觀察《國安法》、其他香港本地立法對香港民主派人士的影響，亦持續關注這宗案件。

警庭外駐守巡邏 「劍齒虎」裝甲車候命

警方嚴陣以待，在法院大樓外駐守及巡邏，封鎖部分行人路，多輛警車，包括「劍齒虎」裝甲車在場候命，進入法院的車輛均需經過搜查。