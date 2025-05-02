47人案｜毛孟靜首度公開獲釋後相片 分享獄中經歷「讀了逾300本書」

民主派47人被控串謀顛覆國家政權案，有45名被告認罪或經審訊後定罪，判囚4年兩個月至10年。自2021年已被扣押及認罪的郭家麒、毛孟靜、譚文豪和范國威，均被法院判囚4年2個月，周二（4月29日）刑滿出獄，事隔3日，毛孟靜今日（2日）更新社交平台專頁分享出獄後照片和發文，是2021年以來首次。
68歲的毛孟靜先在Facebook專頁寫道，「Photo taken couple hours after getting home from prison(出獄回家數小時後拍攝的照片)」；而她亦在專頁的限時動態上載了一張近照，地點為寓所內。照片中的毛孟靜面帶笑容，身型較以前消瘦不少，背景可見「Welcome Home Mum」掛飾。
毛孟靜之後再發另一帖文，以英文表示非常感謝外界在她獲釋後表達的關心與照顧。她形容自己最初於獄中的經歷幾乎是「超現實」，但多得獄中社交安排，「我並沒有遭受兩大主要的監禁創傷：孤獨和無聊」，又指自己在獄中閱讀了逾300本書，主要是小說，亦重新學習法語。毛孟靜表示，特別感謝支持她的朋友和家人，特別是天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、無國界記者組織，以及已經解散的香港融樂會。
傳媒當日到毛孟靜家中，其丈夫Philip Bowring指她心情平靜，需要休息，不便受訪。Philip Bowring 當時感謝大家關心，但指毛孟靜暫未能出來交代，不太確定她會想做甚麼，二人先留一段時間重新適應生活，7月或會到英國探孫。