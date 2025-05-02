47人案｜毛孟靜首度公開獲釋後相片 分享獄中經歷「讀了逾300本書」

民主派47人被控串謀顛覆國家政權案，有45名被告認罪或經審訊後定罪，判囚4年兩個月至10年。自2021年已被扣押及認罪的郭家麒、毛孟靜、譚文豪和范國威，均被法院判囚4年2個月，周二（4月29日）刑滿出獄，事隔3日，毛孟靜今日（2日）更新社交平台專頁分享出獄後照片和發文，是2021年以來首次。

68歲的毛孟靜先在Facebook專頁寫道，「Photo taken couple hours after getting home from prison(出獄回家數小時後拍攝的照片)」；而她亦在專頁的限時動態上載了一張近照，地點為寓所內。照片中的毛孟靜面帶笑容，身型較以前消瘦不少，背景可見「Welcome Home Mum」掛飾。