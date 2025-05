47人案｜毛孟靜首度公開獲釋後相片 分享獄中經歷「讀了逾300本書」

民主派47人被控串謀顛覆國家政權案,有45名被告認罪或經審訊後定罪,判囚4年兩個月至10年。自2021年已被扣押及認罪的郭家麒、毛孟靜、譚文豪和范國威,均被法院判囚4年2個月,周二(4月29日)刑滿出獄,事隔3日,毛孟靜今日(2日)更新社交平台專頁分享出獄後照片和發文,是2021年以來首次。

68歲的毛孟靜先在Facebook專頁寫道,「Photo taken couple hours after getting home from prison(出獄回家數小時後拍攝的照片)」;而她亦在專頁的限時動態上載了一張近照,地點為寓所內。照片中的毛孟靜面帶笑容,身型較以前消瘦不少,背景可見「Welcome Home Mum」掛飾。