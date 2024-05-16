47歲三孩之母當抽血員13載 憂女兒受「黑暴」影響 毅然投考輔警

新一期《警聲》今日(16日)出版。育有兩女一子、現年47歲的Fanny，在醫院擔任抽血員13年。從今年四月起，她再接受一項新挑戰，就是換上戎裝，成為輔警維護法紀。她憶述，由於2019年的「黑暴」事件她產生巨大衝擊，她擔心兩名女兒的觀念會受到影響，故決定以身作則投考輔警。
自小見義勇為追「露械」男
Fanny年少時已展現見義勇為的性格。「16歲那年，我和同學在便利店內，見到一名男子站在對面馬路向我們『露械』。我不單未有害怕，還嘗試追出去，不過那名壞人很快失去蹤影，那一刻既憤怒又無奈。報案後，我登上警車協助警察兜截，親睹很多警察分工合作落力追捕，深受感動。」縱然當日未能成功擒人，但這次經歷，已在Fanny心中埋下成為警察的種子。
Fanny讀書至中三後便投身社會，工作多年後，她深感自己學歷不足限制了職業發展，因此報讀毅進課程，獲得等同會考五科合格的學歷。重拾課本，讓她明白知識的重要，亦激發她學習一門專業技能，以助謀生。偶然的機會，Fanny決定成為一名抽血員。不過訓練期間，她卻遇上意想不到的難題，「由於我是左撇子，導師一時難以換轉方向，手把手地教我落針。我只能按照他建議，以拮橙作為額外練習方式，比其他同學多下苦功，使我可在半年受訓期內，如期考獲抽血員資格，自此在醫院服務病人。」
每星期最少進行3至4次長跑訓練應付訓練
Fanny事業變得穩定，但2019年的黑暴事件對她產生巨大衝擊，「當時兩名女兒分別就讀大學和高中，我很擔心她們的觀念會受到影響。相比追求學歷和成就，我更希望她們做人正直誠實，為社會帶來貢獻，因此我決定以身作則投考輔警，我希望像30年前幫助我的警察一樣儆惡懲奸。」
Fanny待初生兒子最需要照顧的關鍵幾年過後，便投考輔警。為應付遴選，她每星期最少進行3至4次長跑訓練，務求盡快回復狀態。憑著為女兒樹立正面榜樣的決心，她最終成功獲得取錄。回憶在受訓過程中，波折不少，例如在射擊方面，她又再碰上左撇子的煩惱，幸得教官耐心指導，她克服困難，終於如願成為輔警 。
作為母親，她希望繼續以自己鍥而不捨的精神感染子女。大女大學畢業後，Fanny鼓勵她投考警務督察；細女正修讀護士課程，希望踏其足印，投身醫療界；而Fanny自己，無論是醫院正職或作為輔警，她都堅持繼續用心服務市民。