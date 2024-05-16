47歲三孩之母當抽血員13載 憂女兒受「黑暴」影響 毅然投考輔警

新一期《警聲》今日(16日)出版。育有兩女一子、現年47歲的Fanny，在醫院擔任抽血員13年。從今年四月起，她再接受一項新挑戰，就是換上戎裝，成為輔警維護法紀。她憶述，由於2019年的「黑暴」事件她產生巨大衝擊，她擔心兩名女兒的觀念會受到影響，故決定以身作則投考輔警。

自小見義勇為追「露械」男

Fanny年少時已展現見義勇為的性格。「16歲那年，我和同學在便利店內，見到一名男子站在對面馬路向我們『露械』。我不單未有害怕，還嘗試追出去，不過那名壞人很快失去蹤影，那一刻既憤怒又無奈。報案後，我登上警車協助警察兜截，親睹很多警察分工合作落力追捕，深受感動。」縱然當日未能成功擒人，但這次經歷，已在Fanny心中埋下成為警察的種子。

Fanny讀書至中三後便投身社會，工作多年後，她深感自己學歷不足限制了職業發展，因此報讀毅進課程，獲得等同會考五科合格的學歷。重拾課本，讓她明白知識的重要，亦激發她學習一門專業技能，以助謀生。偶然的機會，Fanny決定成為一名抽血員。不過訓練期間，她卻遇上意想不到的難題，「由於我是左撇子，導師一時難以換轉方向，手把手地教我落針。我只能按照他建議，以拮橙作為額外練習方式，比其他同學多下苦功，使我可在半年受訓期內，如期考獲抽血員資格，自此在醫院服務病人。」

