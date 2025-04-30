47歲漢染食肉菌須截肢 無外遊曾針炙 中醫診所環境樣本現同類食肉菌

一名有長期病患的47歲男子感染「食肉菌」，其後須截肢，病人現時情況穩定。患者潛伏期間沒有外遊，亦無傷口或其它造成皮膚破損的創傷，事發前曾針炙；衛生署曾到患者接受針灸治療的處所調查，在診所的其中一個環境樣本驗出與患者樣本同一型的甲類鏈球菌。另外，衛生署調查後，懷疑有中醫師未有嚴格按照感染控制程序進行針刺。
衛生防護中心表示，事主本月6日因搬重物扭傷，於本月7至10日曾3次到上環及銅鑼灣接受兩名註冊中醫師針灸治療，因本月11日出現發燒和左大腿疼痛，同日到港島區一間私家醫院求醫，臨床診斷為壞死性筋膜炎併發敗血性休克，翌日被轉送瑪麗醫院治療，並於本月13日接受左下肢截肢手術。防護中心指，事主於疾病潛伏期間沒有外遊，亦無傷口或其他造成皮膚破損的創傷。他的家居接觸者沒有病徵。
正進一步分析基因
衛生署人員到過病人曾接受針灸治療的處所調查。就位於銅鑼灣中醫診所，其中一個環境樣本被檢測出含有甲類鏈球菌，與患者樣本同屬emm 4型，進一步基因分析工作仍在進行。衛生防護中心指，人員在調查時亦懷疑該中醫師未有嚴格按照感染控制程序進行針刺；強調若有人有專業失當行為，衛生署會考慮將個案轉介香港中醫藥管理委員會跟進。
上環中醫診所未見營業
至於位於上環的註冊中醫師，衛生署人員多次到訪亦未見營業，會繼續跟進調查和積極聯繫涉事的註冊中醫師。據了解，事主曾光顧的兩名註冊中醫，分別為銅鑼灣妙仁堂中醫診所的何俊儒醫師，另一間到訪處所為上環黃力行中醫針灸所。
衛生署指，暫時沒有接獲兩間涉事處所有其他病人接受針灸治療後，出現不良反應的報告。壞死性筋膜炎、通常稱為「食肉菌感染」可由不同種類的細菌引致，甲類鏈球菌被認為是最常引致壞死性筋膜炎的細菌。