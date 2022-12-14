47歲男教師涉與13歲男生手淫口交 突自稱受害者 官斥 : 對事主二次傷害

47歲中學男教師2019年到2020年間與13歲男學生多次互相手淫口交，東窗事發後被捕，他早前承認7項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪。案件原定今在區域法院判刑，惟被告先前會見感化官及心理專家時控訴自己才是「受害人」，遭事主操控和強迫手淫口交，並推翻先前承認的案情。
法官謝沈智慧要求辯方向法庭交代是否要召開紐頓聆訊，又質疑被告原本已寫妥求情信，他這樣做是對事主的二次傷害。法官把案押後至明年1月16日，讓辯方作進一步求情陳詞。
被告反指事主強迫自己手淫口交
法官今甫開庭便透露被告推翻承認的案情，反指控事主強迫自己手淫口交，要求辯方確認說法。辯方回應，被告的表達不清晰令心理專家誤會，惟法官質疑受到「誤導」的多於一人，而且他能清晰說出「你哋一定覺得我咁講好荒謬啦」，批評被告原先在求情信中展露悔意是對事主的二次傷害。法官終押後案件，以待辯方索取指示和準備進一步陳詞。
被告彭皓峯承認於2019年12月2日至前年11月22日期間，在大埔某中學設計與科技工場、化妝間內及某私家車上，七度向13歲至14歲男童X作出嚴重猥褻行為，餘下一項相同控罪獲准存檔法庭。由於他是密切接觸者，因此今無被帶上庭應訊。