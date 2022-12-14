47歲男教師涉與13歲男生手淫口交 突自稱受害者 官斥 : 對事主二次傷害

47歲中學男教師2019年到2020年間與13歲男學生多次互相手淫口交，東窗事發後被捕，他早前承認7項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪。案件原定今在區域法院判刑，惟被告先前會見感化官及心理專家時控訴自己才是「受害人」，遭事主操控和強迫手淫口交，並推翻先前承認的案情。

法官謝沈智慧要求辯方向法庭交代是否要召開紐頓聆訊，又質疑被告原本已寫妥求情信，他這樣做是對事主的二次傷害。法官把案押後至明年1月16日，讓辯方作進一步求情陳詞。