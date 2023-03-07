48歲地盤工認搓胸非禮13歲繼女判監38個月 官斥行為卑劣滿口歪理

48歲地盤工前年8月連續3個周末在黃大仙住所非禮13歲繼女，伸手入她衣內搓弄胸部，要繼女跨坐身上磨擦陽具等。地盤工早前承認2項向16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為罪及1項非禮罪，今（7日）於區域法院被判監38個月。法官判刑時，指被告出於一己自私理由，將X當成洩欲工具，其作為卑劣，嚴重違反誠信，被告聲稱在內地可以觸碰女兒，更是滿口歪理。

被告現年48歲，早前承認2項向16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為罪及1項非禮罪，案發於2021年8月7日、15日及22日。代表律師求情時指，被告於2019年由內地來港，隨後任職地盤工，本案不涉及恐嚇、暴力，以及其他不當行為。

事主事後患輕度創傷壓力症 官：判刑須起阻嚇作用

暫委法官陳慧敏今判刑時，引述事主創傷報告，指事主X在事後患輕度創傷壓力症，X不願回憶事件，感到恐慌和無助，因事件覺得男性是不道德和危險，對X造成長遠心理影響，其母更有意將X送到生父住所或兒童之家，若真如此，X感到的屈辱絕非筆墨可形容。陳官斥責被告，指被告違反父親天職，行為嚴重違反誠信，出於一己自私理由而將X當成洩欲工具，過程中X一直掙扎，但X身為女童，無力反抗被告成年男子的力量。被告要求X跨坐身上，用陽具觸碰她下體上下移動10分鐘，動作猶如性交，行為嚴重猥褻、作為卑劣。

陳官又指被告在背景報告中，聲稱在國內父親可合法觸碰其女兒，陳官斥被告滿口歪理，形容被告是不顧後果的機會主義者，明知有違法律道德，仍將X當成洩欲工具，判刑須起阻嚇作用，以保護兒童及阻嚇後來者。