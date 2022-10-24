5人涉用假「安心出行」進入境大樓　3人否認控罪案件明年開審

去年11月1日起，所有出入政府公共場所的人士，必須強制使用「安心出行」應用程式。新例實施首日，警方在灣仔入境事務大樓拘捕4男1女，指他們使用虛假「安心出行」應用程式，以涉嫌犯行使虛假文書罪將他們拘捕，當中包括審計署職員、入境事務主任、入境事務助理及2名外判職員。

案中3人否認控罪

5人各被控一項侵入「侵入公共機關管轄或管理的物業單位」罪，案件今(24日)在東區裁判法院再訊時，控方獲准把案件分拆成5案，獨立起訴5名被告。其中3人否認控罪，分別排期於明年2月至3月中開審，預計3案審期均為2天。

5名被告為莫冠恒(45歲、審計主任)、黃梓軒(29歲、入境事務助理員)、陳國飛(34歲、入境事務主任)、伍敏怡(23歲、文員)及文劍偉(28歲、運輸工人)。當中黃梓軒、陳國飛及文劍偉否認控罪，他們各自的案件分別排期至明年2月14日、2月20日，及3月6日開審。另外，莫冠恒及伍敏怡暫毋須答辯，並由其代表律師申請押後案件，兩案將分別在11月23日及12月5日再訊。此期間5人均續准保釋。

控罪指，5人於2021年11月1日，在灣仔告士打道7號入境事務大樓無合法辯解或解釋而侵入屬於公共機關，或公共機關管轄或管理的物業單位。