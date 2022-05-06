5人涉經營酒店賣淫被捕　警查沙田民政助理專員林方達與賣淫集團關係

警方交代前日(4日)一宗在尖沙咀破獲酒店賣淫集團案件，合共拘捕4男1女，他們全部涉嫌「控制他人賣淫」、「依靠他人賣淫的收入維生」及「容許所管轄之處所用作賣淫活動」罪名。5名被捕人士中，包括1男1女集團主腦，1名模特兒、1名裝修工作及1名姓林的公務員。被問到被捕公務員是否沙田民政事務處助理專員林方達時，警方並無否認，將會調查他與賣淫集團之間的關係。

用 TG 頻道招少女賣淫 以高質 OL 空姐等招徠

西九龍總區刑事部(行動)警司鍾雅倫指，較早前警方瓦解一個利用Telegram頻道利用少女賣淫的集團後，其後跟進調查，再發現有賣淫集團利用Telegram頻道招攬少女作賣淫活動，並以「高質OL」、「空姐」等作招徠，遂鎖定有關賣淫集團，並派出男女臥底探員蒐證，發現該賣淫集團經營2個Telegram頻道，並在尖沙咀一間高級酒店為長期房間，安排女子與嫖客進行性交易，以從中獲利，於是警方在前日下午展開拘捕行動，分別在尖沙咀及其他地方拘捕涉案的4男1女，並在行動中檢獲空姐制服、假職員證等證物。警方相信行動已瓦解有關的賣淫隻團。

被捕5名人士中，包括一名30歲的廖姓女子及一名43歲男子，相信為集團主腦，另外3人為一名27歲的張姓男子，報稱模特兒；一名41歲歐姓男子，報稱裝修工人；及一名30歲的林姓男子，報稱公務員。警方相信該3名男子是協助賣淫集團安排嫖客、收取犯罪得益以及安排房間等工作，當中除了林姓男子獲准保釋，其餘4人被警方扣留調查，不排除稍後落案起訴有關罪名。對於消息指，該名被捕的林姓男子是沙田民政事務處助理專員林方達，警方沒有否認，並表示他是在民政事務處工作，將會調查他與賣淫集團之間的關係。

操控數十女子賣淫 每月 營利逾30萬元

警方指，該賣淫集團已運作一至兩年，每月營利超過30萬元，當中一名主腦懷疑利用犯罪得益賺買一部逾100萬元跑車，目前跑車已被警方驗取，並不排除稍後充公涉案人士的其他資產。警方又說，該集團操控的賣淫女子大約數十名，由於標榜「高質」，每次收費5,000元及1萬元不等。

林方達負責訂房 暫無證據 涉 其他工作

被問到沙田民政事務處助理專員林方達當中的角色時，警方指，除負責訂房間外，暫未有證據顯示他從事其他工作，至於是否如報道所指，林方達是利用信用卡付款以賺取積分，警方指將會是調查方向之一。