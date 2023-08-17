5人涉釣魚訊息騙案最細16歲 警︰數招辨網站真偽

釣魚訊息騙案未有遏止。詐騙集團發出訛稱某電訊公司積分即將到期或換領禮品為名的釣魚短訊，事主不虞有詐按下連結並輸入信用卡號碼、交易認證密碼等個人資料，騙徒將盜用資料作網購。警方昨拘捕2男3女(16至75歲)，涉及12宗相關案件，損失金額約30萬。警方提醒，切勿隨便點擊超連結以登入任何可疑網頁，點擊網頁時需細心留意是否與慣常不同，如未能轉換語言。

警方指，不法集團透過社交平台招攬想搵快錢的人，再要求他們按指示使用他人信用卡資料經網購平台購買貴電子產品，得手後將產品交予上線成員變賣套現，每次交易約獲數百元報酬。調查發現，受害人收到騙徒發出釣魚短訊，以某電訊公司積分即將到期或換領禮品為名，受害人點擊連結進入虛假網站，輸入個人資料及信用卡資料等，其後信用卡被盜用購買不同類型商品。警方新界南總區今年上半年接獲533宗「釣魚訊息騙案」，較去年同期的49宗飊升逾九倍，損失金額超過1,400萬元。

警方新界南總區刑事部總督察陳詠君提醒市民，部份釣魚短訊的發送人名字，會設定成與真實機構相同的機構名稱，手機系統會把同名發送者認作同一發送人，故市民收到一些附有超連結的短訊時，要抱懷疑態度，切勿隨便點擊超連結進入可疑網頁。

進入網頁時要小心留意幾點︰包括其外觀與相關公司的官網有不同，會否未能轉換語言、部分按鈕或連結失效、有錯別字或文句不通；其聲稱的推廣獎賞或優惠，與官方資訊中有否提及過，或者優惠是否合理，如一分可以值數千元家電；輸入不正確的信用卡資料仍可順利「過版」，如出現上述情況，則有很大機會屬釣魚網站，應立即離開。

警方又呼籲如有懷疑，可聯絡有關機構例如到門市核實其真確性，亦可在警方守網者網站或應用程式「防騙視伏App」輸入可疑電郵地址或電話號碼作評估詐騙風險，或致電「防騙易 18222」熱線查詢。