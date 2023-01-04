5名菲律賓及印尼女在港打黑工洗碗 判囚15個月

入境事務處調查人員於上周三(28日)進行的「曙光行動」中，在旺角一間餐廳內拘捕了5名非法勞工，包括1名菲律賓籍女子及4名印尼籍女子，年齡介乎32歲至47歲。被捕時，她們正在從事洗碗工作。在檢查身分證明文件期間，其中一名菲律賓籍女子出示了由入境處簽發不允許僱傭工作的擔保書(俗稱「行街紙」)，及後的調查亦發現她為免遣返聲請人士。

5人均承認控罪

被捕的非法勞工於上周五(30日)在沙田裁判法院被控受遣送離境令或遞解離境令規限，或違反在香港入境時對其施加的逗留期限，留在香港接受僱傭工作。她們承認控罪，各被判監禁15個月。同時，其中4名印尼籍女子被控一項在港逾期逗留，被判監禁6至20日。所有刑期同期執行，合共被判監禁15個月。



入境處發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰會由原來的罰款35萬元及監禁三年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書和合夥人等，亦可能需負上刑事責任。