5天美食博覽 人均消費1500元增8% 48萬人次入場超2019年

美食博覽昨日結束，連同其他4個展覽，5日展期共吸引近48萬公眾人次入場參觀購物，人數較去年43萬多11.6%，更超越疫情前2019年的45萬人次水平。貿發局調查人均消費約1,500元，按年升8%。展期最後一日，不少展商割價清貨，如原20元一包肉丸類，降至50元4包，亦有500元的北海道刺身級帶子減至399元。但有入場人士指降價優惠主要屬「放雪櫃」產品，一般乾貨與展期首日相若，直言最後一日的優惠不算太吸引。 貿發局在展覽期間訪問約1,300名入場人士，發現過半受訪者在展覽現場花費1,000元或以上，而整體受訪者的人均消費額約1,500元，較去年上升超過8%。昨日場內人頭湧湧，部分展商加大優惠務求清貨；參展商香港仔昌記魚蛋在展期最後一日，將原價20元一包的丸類，降至50元4包。負責人蘇金泰表示，不少市民抱著掃平貨的心態進場，銷情較早幾天好，又指「我哋覺得無謂搬返啲貨返去，平啲益下街坊好過！」

蘇金泰

他指，市民對優惠反應非常熱烈，昨午兩時半已售出攤檔過半貨品；直言沒想到反應如此熱烈，來年或會準備更多貨。另一參展商啖啖燕窩負責人白小姐則表示，攤檔推出400元7樽鮮燉冰糖燕窩，而優惠亦成功吸引不少人到攤檔，令銷情有所得益。