5女子打消脂針後感染膿腫分枝桿菌 衞生署設立查詢熱線

衞生防護中心今日(2日)表示，正調查一宗懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組，涉及五名曾到一間名為「女悅醫美」的處所接受注射的顧客。她們接受聲稱消脂注射服務後，出現皮疹、硬塊等徵狀，兩名曾入院病人的膿腫樣本被驗出含膿腫分枝桿菌，兩人須入院治理，目前全部人情況穩定。中心已就相關感染個案設立查詢熱線。

衞生防護中心表示，該感染群組涉及五名年齡介乎26至53歲的女士，她們曾於今年六月至八月期間光顧「女悅醫美」（社交平台Instagram名為 「90s__beautygirls」或「galsglam.beauty」），並分別到位於荔枝角青山道702—704號合興工業大廈6樓或荔枝角永康街23—27號安泰工業大廈A座10樓的處所內接受聲稱消脂注射服務，每次療程一般包括四至五次注射。五名女士於接受注射後一日至數星期內出現皮疹、硬塊及膿腫。全部病人均已求醫，兩人須入院治理，當中一人仍然留院。兩名曾入院病人的膿腫樣本被驗出含膿腫分枝桿菌，所有病人目前情況穩定。