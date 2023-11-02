5女子打消脂針後感染膿腫分枝桿菌 警拘一36歲女子

衞生防護中心今日(2日)表示，正調查一宗懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組，涉及五名曾到一間名為「女悅醫美」的處所接受注射的顧客。她們接受聲稱消脂注射服務後，出現皮疹、硬塊等徵狀，兩名曾入院病人的膿腫樣本被驗出含膿腫分枝桿菌，兩人須入院治理，目前全部人情況穩定。中心已就相關感染個案設立查詢熱線。 衞生防護中心表示，該感染群組涉及五名年齡介乎26至53歲的女士，她們曾於今年六月至八月期間光顧「女悅醫美」（社交平台Instagram名為 「90s__beautygirls」或「galsglam.beauty」），並分別到位於荔枝角青山道702—704號合興工業大廈6樓或荔枝角永康街23—27號安泰工業大廈A座10樓的處所內接受聲稱消脂注射服務，每次療程一般包括四至五次注射。五名女士於接受注射後一日至數星期內出現皮疹、硬塊及膿腫。全部病人均已求醫，兩人須入院治理，當中一人仍然留院。兩名曾入院病人的膿腫樣本被驗出含膿腫分枝桿菌，所有病人目前情況穩定。

衞生署明設熱線供市民查詢 中心於接獲相關個案資料後即時採取行動，並於昨日(1日)和今日連同警方到相關的處所調查，包括調查負責注射人員的專業資格、有否涉及管有未經註冊藥劑製品或無牌行醫等。根據病人提供的資料，中心亦到另外兩間分別位於於荔枝角永康街18號永康中心4樓及太子彌敦道749A號愛都中心12樓的處所作進一步調查。調查仍然繼續。



中心已就相關感染個案設立查詢熱線21252372。熱線明日(3日)起逢星期一至五（公眾假期除外）由上午9時至下午5時30分運作，並於本月4日及5日上午9時至下午1時運作。曾於上址接受注射的人士，如出現皮膚紅腫、皮疹、化膿、或硬塊等病徵，應立即求醫及致電熱線。中心人員會評估他們的情況，並於有需要時作進一步跟進。 警調查美容院拘一36歲女子 警方表示，深水埗警區重案組聯相關部門人員到涉案美容院調查，拘捕一名36歲女子，她涉嫌非法管有沒有註冊的藥劑製品以作銷售，或分銷及非法管有第一部毒藥，正被扣留調查。不排除有更多人被捕。



