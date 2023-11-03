5婦到女悅醫美注射疑染膿腫分枝桿菌 防護中心︰或涉無牌行醫

衛生防護中心正調查一宗懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組，5名女子曾光顧一間名為「「女悅醫美」(社交平台Instagram名為「90s__beautygirls」或「galsglam.beauty」)的處所，接受聲稱消脂注射服務。5人注射後一日至數星期內出現皮疹、硬塊及膿腫。全部病人均已求醫，兩人須入院治理，當中1人仍然留院。兩名曾入院病人的膿腫樣本驗出含膿腫分枝桿菌，所有病人目前情況穩定。根據初步調查資料，不排除涉及無牌行醫。

5名女子年齡介乎26至53歲，於6至8月期間光顧「女悅醫美」，並分別到位於荔枝角青山道702至704號合興工業大廈6樓，或永康街23至27號安泰工業大廈A座10樓的處所內接受聲稱消脂注射服務，每次療程包括4至5次注射。中心接獲相關個案資料後即時採取行動，於前日及昨日聯同警方到合興工業大廈及安泰工業大廈相關處所，調查負責注射人員的專業資格、有否涉及管有未經註冊藥劑製品或無牌行醫等，又到另外兩間位於永康街永康中心4樓，以及太子彌敦道愛都中心12樓的處所調查。

中心已經設立查詢熱線2125 2372接聽市民查詢。曾於上址接受注射的人士，如出現皮膚紅腫、皮疹、化膿或硬塊等病徵，應立即求醫及致電熱線。