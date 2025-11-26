5宗交換敏感資料案4違例 罰3000萬 競委會：企業收到敏感商業資料應舉報

同行在日常營運中，少不免會就某些事宜交換資料，惟涉及一些敏感商業資料如價格，不但會損害競爭，甚至違反《競爭條例》。競委會表示，自2015年入稟競爭事務審裁處的15宗案件中，4宗涉及交換敏感資料的案件裁定違反條例，合共罰款近3,000萬元。競委會昨起展開大型宣傳活動，助大眾了解交換敏感資料的相關問題；亦製作了指南，供行業協會參考及派發。 競委會行政總裁畢仲明稱，企業在日常運作中，同行之間交換某些事宜如僱員安全標準或監管事宜等資料，屬正常商業行為；惟若交換價格、成本和顧客等敏感資料，尤其是未來定價意向，令競爭對手更容易預測和配合彼此行為，從而減低互相競爭的動力，或會損害競爭，甚至違反競爭條例。與圍標和瓜分市場相比，上述行為同樣影響競爭和消費者利益。

競委會行政總監蕭滿章解釋，交換敏感資料最終或會導致產品價格上漲、質素下降和選擇減少。他續指，上述行為或違反競爭條例，而不論是披露或接收，同樣有機會違法。對於交換資料會否引起競爭問題，則須視乎不同情況，包括資料的商業敏感度和性質、資料的詳細程度，以及市場特徵。蕭滿章又指，企業亦可能透過第三方，例如行業協會或供應商，交換敏感資料；強調第三方亦有機會因而負上法律負任。 不過，蕭滿章表示，敏感資料不能一概而論，要視乎個案本身，因有些資料在某個行業並非屬競爭元素。他以ESG認證為例，對某些行業而言，是履行社會責任；惟亦有機會在一些案件中，屬同行之間的競爭手段，此時便有機會違法，故要視乎市場性質和行業。

自2015年競爭條例生效後，競委會至今入稟競爭事務審裁處的案件共15宗，5宗涉交換敏感商業資料的行為，界別包括資訊科技、入信機、清潔服務和地產代理等；其中4宗裁定違反條例，合共罰款近3,000萬元，4人被取消董事資格。 競委會表示，若企業收到敏感商業資料，不要置之不理，保持沉默或被視為考慮有關資料；企業遇到此情況，要作出舉報，劃清界線。對於交換敏感資料和合謀定價有何分別，蕭滿章解釋，合謀定價可以牽涉交換敏感資料，一般會包含協議成分；而交換敏感資料則毋須協議，「但同行之間互相『通水』，也可能違法。」

競委會於昨起展開大型宣傳教育活動，透過宣傳短片和短劇，加深公眾對相關議題的認識，並會推出小冊子，講解相關行為，供業界參考。此外，亦製作了一頁合規指南，建議協會向會員分發指引。