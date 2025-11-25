5宗交換敏感資料案4違例 罰3000萬 競委會：如收資料應舉報

同行在日常營運中，少不免會就某些事宜交換資料，惟交換一些敏感商業資料如價格，不但會損害競爭，甚至違返《競爭條例》。競委會表示，自2015年入稟競爭事務審裁處的15宗案件中，4宗涉及交換敏感資料的案件裁定違反《條例》，合共罰款近3,000萬港元。競委會昨起展開大型宣傳活動，助大眾了解交換敏感資料的相關問題；亦製作了指南，供行業協會參考及派發。

競委會行政總裁畢仲明表示，企業在日常運作中，同行交換某些事宜的資料，如僱員安全標準或監管事宜等，屬正常商業行為；惟若交換價格、成本和顧客等敏感商業資料，尤其是未來定價意向，令競爭對手更容易預測和配合彼此行為，從而減低互相競爭的動力，或會損害競爭，甚至違返《競爭條例》。與圍標和瓜分市場相比，上述行為同樣影響競爭和消費者利益。

競委會行政總監蕭滿章解釋，交換敏感資料最終或會導致產品價格上漲、質素下降和選擇減少。他續指，上述行為或會違反《競爭條例》，而不論是披露或接收的一方，同樣有機會違法。他稱，對於交換資料會否引起競爭問題，需視乎不同情況，包括資料的商業敏感度和性質、資料的詳細程度，以及市場特徵。蕭滿章又指，企業亦可能透過第三方，例如行業協會或供應商，交換敏感資料；強調第三方亦有機會因而負上法律負任。