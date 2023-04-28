5幅新界工業、倉儲地皮今起招標，合資格棕地作業經營者可承租。(資料圖片)

地政總署今日（28日）公布，以短期租約方式招標出租共5幅位於屯門、元朗和大埔的政府土地，受相關政府發展項目於2026年第一季或之前收地及清拆行動影響的合資格棕地作業經營者均可承租。招標今日開始，6月6日正午截標。

招標地皮3幅位於屯門

是次招標出租的地皮，其中3幅位於屯門，包括屯門第16區海華路、同區第40區浩發里及楊青路，另外兩幅位於元朗福喜街附近、大埔大華街，每幅土地面積介乎2,831至39,720平方呎，租約期為5年。其中，面積最大為大埔大華街土地。根據現行安排，受政府發展項目影響的業務經營者，若符合相關申領準則，可獲發放法例訂明的法定補償，或以特惠津貼替代。