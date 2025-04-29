5年懲處逾千公務員 有教師用「極之不合適」教材被革職

公務員事務局局長楊何蓓茵昨日（28日）出席立法會一個會議時表示，過去5個財政年度，共有1073名公務員因干犯嚴重不當行為或刑事罪行，須接受正式紀律行動和懲處，包括有官校教師以「極之不合適的教材」教導學生，因而被革職。

楊何蓓茵出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議，表示過去5個財政年度，有1073名公務員因干犯嚴重不當行為或刑事罪行，須接受正式紀律行動和懲處，平均每年215宗，當中214人被免職；有2080人因干犯性質較輕微的不當行為，而要接受簡易紀律行動，平均每年416宗。