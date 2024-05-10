5年接7宗視障人士投訴 平機會推導盲犬指南加強教育

平機會推出《導盲犬：實用指南》，解釋導盲犬的定義和如何識別，並透過與視障人士的訪談，向餐廳和酒店、交通和僱主等各公共領域持份者提供實用要訣，希望保障導盲犬使用者的權利和加強各界認識。 本港2020年約有47,600人視覺有困難，佔整體人口的0.6%，而截至上月香港有逾50隻已受訓並服役中的導盲犬。平機會過去5年接獲7宗視障人士投訴被歧視，去年籌備推出導盲犬指引，經諮詢本地導盲犬服務機構和視障人士後發布《導盲犬：實用指南》教育公眾，如處所要提供合理便利、培訓前線員工對導盲犬的認識，餐廳和酒店切勿向導盲犬使用者提供較差服務、限制只能入住「寵物友善」客房等。

陌生市民因導盲犬爭執證教育重要 至於交通界別，《指南》引述有受訪者稱曾連續被3輛的士拒載，或透過徵狀額外附加費作差別待遇，建議鐵路營辦商教導乘客為導盲犬使用者預留空間、鼓勵附近乘客讓座予導盲犬等。陸路方面，巴士司機可確保他們就座才開車、的士司機開車前可檢查通風和溫度是否令導盲犬和使用者舒適等。 網上日前流傳短片顯示，有乘客與導盲犬搭港鐵期間遭另一乘客辱罵。平機會行政總監朱崇文指出，現行《殘疾歧視條例》並不涵蓋生活上所有範疇，如片中兩個不相識市民的爭執，認為當遇到法例未能處理的情況，便更需要指引教育市民互諒互讓，又相信爭執緣於不認識和不理解導盲犬使用者。