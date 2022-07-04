5月援交騙案創新高 首5月涉款逾2900萬元

本港5月錄得208宗援交騙案，創單月新高！警方於facebook專頁「CyberDefender 守網者」表示，今年首5個月接獲657宗援交騙案，合共損失2,910萬元，受害男士由16歲至80歲不等。呼籲男士不要相信見面前要先買iTunes禮物卡或Gash點數卡當保證日，若「她」或有自稱「經理人」的男人要求以轉數快或銀行過數，並出言恐嚇，需要立即收線，以免墮入騙案。

甚麼是援交騙案？

騙徒於社交媒體結識受害人，聲稱提供援交或性服務，並約會受害人。但在見面前，會要求受害人購買遊戲點數卡或比特幣作服務之按金，並在行騙後失聯。受害人與騙徒從未真正見面。警方呼籲市民看清以下犯案３部曲以防止墮入騙局。

1)假扮妙齡少女尋找目標

騙徒透過社交平台、約會軟件或援交網站等假扮妙齡少女尋找目標（以男性為主），在交談過程中套取對方個人資料，以搜尋其社交圈子。騙徒聲稱提供援交或「兼職女友」服務，或假裝需要金錢協助，誘騙受害人光顧或援助。

2)要求購買點數卡 / 禮物卡 / 支付虛擬資產

騙徒要求對方見面前先購買遊戲點數卡、禮物卡或以虛擬資產（如比特幣）作服務按金。當完成「課金」後，「少女」當然不會現身。騙徒亦會假扮「少女」的「經理人」，聯絡受害人，並要求「課金」。

3)進一步勒索

騙徒要求受害人「課金」的同時，已掌握其個人和社交圈子的資料。如受害人拒絕跟從，騙徒會以傷害受害人及其家人為名進行勒索。受害人往往擔心自身安全，惟有跟從騙徒指示，最終蒙受巨大損失。