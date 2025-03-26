5月起攜寵物狗貓同乘輕鐵 港鐵︰試行兩個月限周末紅日

貓奴狗奴5月起可以與主子同乘輕鐵暢遊「大西北」！港鐵推出「貓狗同行」試行計劃，為期兩個月，容許已購買「貓狗同行證」的飼主，在周末及公眾假期間，於符合規則下攜帶一隻寵物狗或貓進入輕鐵車廂。港鐵指，會密切觀察試行期間安排，如有需要會延長計劃，但未有計劃納入大型貓狗或其他寵物。 擬與主子同乘要符合一定要求︰包括購買「貓狗同行證」只能在周末或公眾假期使用；必須放入寵物袋，寵物袋長、闊、高尺寸總和不得超過170厘米，任何一邊長度亦不得超過130厘米；寵物貓狗的四肢亦不能外露；乘客須於指定位置，即每卡輕鐵車廂最後一道車門上落車，並須全程留在車尾位置；若果貓狗不能放進寵物袋，便不能「上車」。港鐵提醒，不能使用寵物手推車和任何有轆的箱承載寵物。

主人要為寵物購買99元的「貓狗同行證」，有效期一個月，每次可帶一隻貓或狗，乘搭所有輕鐵路線，但不包括「屯門發現號」，飼主亦須支付自己車費。「貓狗同行證」下月11日起可在港鐵應用程式購買。 港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲指，試行計劃初期，會在乘客較多的車站加派職員協助，並在上車位置張貼告示。她指會密切觀察試行期間安排，如有需要會延長計劃，目前未有計劃納入大型貓狗或其他寵物。 被問及會否檢控或驅趕違規乘客，李婉玲回應指會以教育形式勸喻寵物主人。根據港鐵附例，如乘客未能遵守條款及細則內之要求，可被要求終止行程及離開輕鐵鐵路處所，或可被檢控及罰款。